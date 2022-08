El Festival de Cine Internacional de Puerto Rico tendrá lugar del 1 al 7 de septiembre en el Fine Arts Cinema Café de Miramar y en otros seis lugares de la Isla: Ponce, Mayagüez, Fajardo, Cayey, Comerío y Lajas.

Este festival es una continuación del Festival de Cine Internacional de San Juan. “Somos el mismo grupo con el mismo objetivo: traer a Puerto Rico películas de todas partes del mundo y celebrar actividades para aportar al desarrollo de la industria del cine”, indicó José Artemio Torres, director ejecutivo del evento.

El festival de este año presentará unas 45 películas. Las películas confirmadas al momento son:

1. Murina (Croacia, 2021)

2. Costa Brava, Líbano (Líbano, 2021)

3. Neptune’s Frost (Ruanda, 2021) .

4. Olga (Suiza, 2021)

5. Fire in the Mountains (India, 2021)

6. Ahed’s Knee (Israel. 2021)

7. Utama (Bolivia, 2022

8. Private Desert (Brasil, 2022)

9. El gran movimiento (Bolivia, 2021)

10. White Building (Camboya, 2021)

11. Wood and Water (Alemania, China, 2021)

12. Lost Illussions (Francia, 2022)

13. The Domain (Portugal, 2019)

14. Ali & Ava (Reino Unido, 2021)

15. My Donkey, My Lover and I (Francia, 2021)

16. When Hitler Stole Pink Rabbit (Alemania, 2019)

17. Tazzeka (Marruecos, 2018)

18. A son (Túnez, 2019)

19. Made in Bangladesh (Bangladesh, 2019)

20. Apples (Grecia, 2020)

21. Memories of My Father (España, 2021)

22. El Buen Patrón (España, 2021

23. Dos estaciones (México, 2022)

24. The Novelist’s Film (Corea del Sur)

25. The Girl and the Spider (Suiza, 2021)

26. A Man of Integrity (Irán, 2017)

27. Father (Serbia, 2020)

28. This is not a burial, it’s a resurrection (Lesotho, 2019)

29. Anatolian Leopard (Turquía, 2021)

30. Bad roads (Ucrania, 2029)

31. You Will Die at Twenty (Sudán, 2019)

32. Cofradía (Colombia, EE UU, 2022)

33. La Operación (Puerto Rico, 1982)

34. Santiago de las Mujeres (Puerto Rico, 2022)

35. La planificación en Puerto Rico (Puerto Rico)

36. A Chiara (Italia, 2021)

37. Dear Comrades (Rusia, 2020)

38. Titane (Francia, 2021)

39. The Worst Person in the World (Noruega, 2021)

La selección de cintas que se proyectarán en Fine Arts Cinema Café, en Miramar son:

El buen patrón

España, 2021, drama, comedia, 120 minutos

Javier Bardem interpreta a Blanco, propietario de Básculas Blanco, una empresaespañola productora de básculas industriales en una localidad de una provincia española, que espera la inminente visita de un comité que decidirá si merecen un premio local a la Excelencia Empresarial: todo tiene que ser perfecto cuando llegue el momento. Trabajando contrarreloj, Blanco hace todo lo posible para abordar y resolver problemas con sus empleados, cruzando todas las líneas imaginables en el proceso.

2022: Premios Goya: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Montaje, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor Revelación, Mejor Actriz Revelación

Un hombre íntegro

Irán, 2017, drama, 117 minutos

Reza lleva una vida sencilla junto con su esposa y su único hijo, en algún lugar de una aldea remota en el norte de Irán. Pasa sus días trabajando en su granja de peces de colores. Nearby, una empresa privada con estrechos vínculos con el gobierno y las autoridades locales, ha tomado el control de casi todos los aspectos de la vida regional. Bajo su presión, muchos aldeanos se han convertido en redes locales de su red de corrupción.

2017: Festival de Cannes: Mejor Película

Ahed’s knee

Israel, 2021, drama, 110 minutos

Un cineasta israelí se lanza en medio de dos batallas condenadas al fracaso: una contra la muerte de la libertad, la otra contra la muerte de una madre.

2021: Festival de Cannes: Premio del Jurado (ex aequo)

Dos estaciones

México, 2022, drama, 95 minutos

María, de cincuenta años, es la orgullosa dueña de la última fábrica familiar de tequila en las tierras altas de Jalisco, pero puede escuchar el reloj correr. Una plaga persistente y las inundaciones recurrentes están desafiando a un negocio que ya está luchando, con la mujer de voluntad férrea obligada a enfrentar la inminente fatalidad. Con una política sutilmente progresista en torno a la representación trans y de género, esta historia silenciosamente penetrante y visualmente llamativa de honor, legado y decadencia está anclada en una actuación ganadora del premio Sundance de Teresa Sánchez.

2022: Festival de Cine de Sundance: Premio Especial del Jurado de World Cinema Dramatic

Lost Illussions

France, 2021, drama, comedia, 149 minutos

Lucien es un joven poeta desconocido en Francia del siglo 19. Tiene grandes esperanzas y quiere forjar su destino. Deja la imprenta familiar en su provincia natal para probar suerte en París del brazo de su patrona de las artes. Rápidamente abandonado a su suerte en esta fabulosa ciudad, el joven descubrirá lo que sucede detrás de escena en este mundo dedicado a la ley del beneficio y la pretensión. Una adaptación de la novela de Honoré de Balzac “Les illusions perdues”.

2021: Premios César: 7 Premios incluyendo Mejor Película y Fotografía

Titane

Francia, 2021, drama, 148 minutos

Un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto. Dice llamarse Adrien Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa.

Simultáneamente, se suceden una serie de horribles asesinatos en la región.

2021: Festival de Cannes, Palma de Oro

Made in Bangladesh

Bangladesh, 2019, drama, 95 minutos

Shimu huyó de su aldea cuando era niña cuando su madrastra amenazó con casarla con un hombre de mediana edad. Ahora de 23 años y viviendo en la capital, trabaja horas agotadoras por sumas insignificantes en una fábrica textil mientras su esposo busca trabajo. Ante las difíciles condiciones de trabajo, decide iniciar un sindicato con sus compañeros de trabajo. A pesar de las amenazas de la gerencia y la desaprobación de su esposo, Shimu está decidida a continuar. Juntas, las mujeres deben luchar y encontrar un camino.

Murina

Croacia, 2022, drama, 92 minutos

En una isla remota a lo largo de la costa adriática de Croacia, Julija, de 17 años, pasa sus días buceando en busca de anguilas con su dominante padre, Ante y viendo a otros adolescentes festejar en un yate cercano. Julija, vive enfurecida por la crueldad de la mano dura de Ante y resiente la pasividad de su madre Nela. Anhela la independencia, pero no está segura de cómo conseguirla, hasta que la llegada del rico y misterioso Javier parece ofrecer una salida. J2021: Festival de Cannes: Cámara de Oro (mejor ópera prima)

Olga

Ucrania / Suiza, 2021, drama, deporte, 86 minutos

Una talentosa joven gimnasta de Kiev, interpretada por Anastasiia Budiashkina, ex-miembro del equipo nacional ucraniano en la vida real se muda a Suiza para perseguir sus sueños olímpicos. Ambientada en 2014, la película sigue a Olga, de 15 años, mientras intenta hacer amigos en su nuevo equipo y adaptarse a la vida ensu nuevo hogar. Mientras entrena implacablemente en preparación para el Campeonato deEuropa, sus amigos y familiares en Ucrania están saliendo a las calles en lo que se

conocería como la Revolución de Maidan.

El gran movimiento

Bolivia, 2021, ficción, 85 minutos

Impresionantemente filmada en las montañas bolivianas, selvas y en La Paz contemporánea, la película sigue a Elder que llega a la capital después de un viaje de siete días en busca de recuperar su trabajo en una mina. Una vez en la ciudad, Elder consigue un trabajo, pero su salud pronto se deteriora. Una anciana conocida como Mamá Pancha lo envía a Max, un hombre misterioso que reside en la selva tropical y ocasionalmente se dirige a la Paz para trabajar como artista callejero. Para Salvar a Elder, Max realiza una serie de rituales chamánicos que lentamente devuelven la vida al joven.

El olvido que seremos

España / Colombia, 2020, 132 minutos

Retrata la vida de Héctor Abad Gómez, un destacado médico y activista de derechos humanos en la polarizada y violenta Medellín de los años 70. Un hombre de familia preocupado no solo por sus propios hijos sino también por los de las clases desfavorecidas, su hogar estaba imbuido de vitalidad y creatividad, resultado de una educación basada en la tolerancia y el amor. Nada podía predecir que un terrible cáncer le quitaría la vida a una de sus amadas hijas. Impulsado por la tristeza y la rabia, Héctor se dedicó a las causas sociales y políticas de la época. Pero la sociedad intolerante de Medellín lo acosaría hasta que finalmente fue silenciado.

2021: Premios Goya: Mejor Película Iberoamericana