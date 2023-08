Greta Gerwig se debe estar sintiendo muy bien en estos días. En cuestión de tres semanas en los cines, “Barbie” está próxima a superar los $1,000 millones en ventas de boletos a nivel internacional, rompiendo un récord para directoras mujeres que fue impuesto anteriormente por Patty Jenkins, quien dirigió “Wonder Woman”.

“Barbie”, que Gerwig dirigió y co-escribió, añadió otros $53 millones de 4,178 salas de cine en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. La cinta protagonizada y producida por Margot Robbie ha ocupado la cima de la taquilla durante tres semanas y es poco probable que la abandone. Warner Bros. indicó que la película superará la marca de los $1,000 millones antes de que acabe el día.

En la historia moderna de la taquilla, apenas 53 películas han recaudado más de $1,000 millones, sin contar la inflación, y “Barbie” es ahora la cinta dirigida por una mujer que más dinero ha recaudado, superando los $821.8 millones reunidos a nivel internacional por “Wonder Woman”.

Tres películas co-dirigidas por mujeres siguen por encima de “Barbie”, como “Frozen” (con $1,300 millones) y “Frozen 2″ (con $1,450 millones), ambas co-dirigidas por Jennifer Lee, y también está “Captain Marvel” (con $1,100 millones), co-dirigida por Anna Boden. Pero “Barbie” ha superado a “Captain Marvel” a nivel nacional con $459.4 millones, respecto a los $426.8 millones de la cinta de superhéroes, consiguiendo así el récord norteamericano de películas de acción con actores reales y dirigidas por mujeres.

Hubo nuevos competidores este fin de semana tras los estrenos de la cinta animada “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” y la secuela de tiburones de Jason Statham, “Meg 2: The Trench”. Ambas películas lucharon por segundo sitio de la taquilla, superando a “Opphenheimer” de Christopher Nolan, que también se encuentra en su tercer fin de semana en cartelera.

El tercer lugar fue para “Oppenheimer”, que añadió $28.7 millone de 3,612 salas de cines en Estados Unidos y Canadá, aumentando su total a nivel nacional a $228.6 millones de dólares.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Barbie” - $53 millones

2. “Meg 2: The Trench” - $30 millones

3. “Oppenheimer” - $28.7 millones

4. “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” - $28 millones

5. “Haunted Mansion” - $9 millones

6. “Sound of Freedom” - $7 millones

7. “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I” - $6.5 millones

8. “Talk to Me” - $6.3 millones

9. “Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani” - $1.5 millones

10. “Indiana Jones and the Dial of Destiny” - $1.5 millones