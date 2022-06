El brinco de “Ms Marvel” de los comics de Marvel a la plataforma digital de Disney Plus llega después de una década que ha sido dominada por las historias de origen de superhéroes tanto en la pantalla grande como en la televisión. Esto es algo que podría haber funcionado en su contra, pero la nueva serie de Marvel Studios se distingue por no entregarse de lleno a las convenciones de este género.

Sí, resulta curioso que esta sea la historia de una adolescente de ascendencia musulmana que pasa de ser la fanática número uno de Captain Marvel a tener sus propios súper poderes. Sin embargo, desde el primer episodio, que estrenó esta semana en Disney Plus, la serie se entrega de lleno al punto de vista de Kamala Khan (Iman Vellani) para ilustrar todas las formas en que la protagonista ya es una heroína mucho antes de adquirir sus poderes. La producción se encarga de ilustrar en su propuesta audiovisual todas las formas en que Kamala opta por ver lo positivo en todo lo que la rodea. Cada suceso en su vida es una oportunidad para que algo mágico suceda. Y claro está, en ese primer episodio lo más espectacular que le puede pasar a la protagonista es dejar de consumir historias de superhéroes y poder transformarse en uno.

El otro toque distintivo de la serie es la forma en que la familia de Kamala, y la comunidad de inmigrantes en New Jersey a la que pertenecen, son integradas como parte esencial del desarrollo de su historia. Aunque el resultado es una representación sociocultural honesta y completa, su razón de ser en la historia está atada a poder apreciar a la protagonista como una adolescente real y no un arquetipo. Esto es algo que consume tiempo, lo cual parecería ideal para el formato de una serie y algo que probablemente se hubiera sacrificado si el origen de Ms Marvel se hubiera hecho en una película.

Aún así, la primera temporada de esta serie solo cuenta con seis episodios y los primeros dos no dejan del todo claro cual es el conflicto que va a forzar la evolución de Kamala como superhéroe. Esto no es necesariamente un problema, siempre y cuando los guiones no abandonen todo lo que es distintivo de esta serie para conectar al personaje con el resto del universo de Marvel.