Cada uno de los Beatles tendrá una película biográfica dirigida por Sam Mendes

Los cuatro integrantes de una de las bandas de rock más populares de la historia, The Beatles , tendrán cada uno una película biográfica dirigida por el galardonado director Sam Mendes y que pondrá nuevamente a los “fabulosos cuatro” en el centro de atención del público.

McCartney, Starr y las familias de John Lennon y George Harrison aprobaron el proyecto a través de la empresa Apple Corps Ltd. de la banda. Sony Music Publishing controla los derechos de la mayoría de las canciones de los Beatles.

“Pretendemos que esta sea una experiencia cinematográfica única, emocionante y épica: cuatro películas, narradas desde cuatro perspectivas diferentes, que cuentan una sola historia sobre la banda más célebre de todos los tiempos” , dijo la productora Pippa Harris. “Tener la bendición de The Beatles y Apple Corps para hacer esto es un inmenso privilegio”.

Las incursiones más famosas de los Beatles en el cine fueron en sus primeros años. Entre 1964 y 1970, aparecieron en cinco películas, incluyendo “A Hard Day’s Night” de 1964 y la animada “Yellow Submarine” de 1968. Por supuesto, han sido objeto de muchos documentales, el más reciente de Peter Jackson de 2021 “The Beatles: Get Back” .

The Beatles a través de los años

En 2023, los cuatro Beatles se reunieron con la ayuda de la inteligencia artificial en la canción recién lanzada “Now and Then” . La grabación fue posible gracias a la tecnología utilizada por Jackson en “Get Back”, y contó con un video musical realizado por el director neozelandés.

Los intentos por dramatizar la historia de los Beatles han sido más esporádicos y menos impactantes. Una película biográfica de 1979, realizada cuando Lennon aún estaba vivo, llamada “The Birth of the Beatles” fue producida con el baterista original de la banda, Pete Best, como asesor. El drama independiente de 1994 “Backbeat” narraba la relación de Lennon con el poeta y bajista Stuart Sutcliffe antes de que los Beatles fueran famosos. “Nowhere Boy”, de 2009, fue protagonizada por Aaron Taylor-Johnson como un Lennon adolescente.