A lo largo y lo ancho de la historia moderna ha habido cantantes, músicos y grupos que han dejado una huella indeleble en la sociedad y en la manera en que ha evolucionado el sonido musical.

Cuando hablamos del rock and roll, no hay un grupo que compare con la banda inglesa The Beatles en términos de su aportación a la evolución musical que sirvió como referencia para otros grupos de la época y que todavía se percibe en la música contemporánea.

Al igual que ocurrió con músicos alrededor del mundo, en Puerto Rico las canciones interpretadas por esta agrupación de Liverpool resonaron en la radio y en los hogares en la década de 1960, y aguantaron el paso de tiempo convirtiéndose también en elementos trascendentales que influyeron en la formación de aspirantes a músicos, sobre todo en aquellos que todavía hoy día se dedican a tocar rock, algunos por pasatiempo y otros como su profesión.

La presencia de la música de los Beatles marcó, por ejemplo, la vida del abogado y músico Roberto Sueiro, quien se describe como un “súper fanático” de los ingleses. “La canción de más remoto recuerdo que tengo en mi vida es ‘I Want to Hold Your Hand’. La escuchaba en casa de mi abuela, donde un tío mío tenía el single, el 45, y yo lo ponía constantemente, lo repetía y me lo aprendí y fue la primera canción que canté y bailé en mi vida”, explicó uno de los integrantes de la agrupación Brokys On Band.

Igualmente, el músico Manolo Mongil también tuvo contacto con la música de los “Fab Four” desde que era pequeño, aunque aclaró que la escuchaba gracias a sus hermanos. Eso sí, la influencia que tuvo esos compases musicales en su vida todavía está presentes su diario vivir. “Indudablemente los Beatles marcaron la vida musical y la vida diaria de todos los que vivimos en estas generaciones modernas”, explicó el cantautor quien formó parte de la agrupación de rock Top Banana.

La música interpretada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que irrumpió en las bandas sonoras alrededor del mundo durante la década de 1960, también ha tenido un impacto incluso en generaciones de puertorriqueños más jóvenes, como es el caso de los integrantes de Almas Band, quienes mezclan una gran variedad de ritmos en su música como el rock, pop, folk y funk. “Descubrir a los Beatles fue y sigue siendo una inyección motivadora que nos ayudó a haber tomado la elección de dedicarle nuestra vida profesional a la creación musical”, mencionaron los hermanos Jose y Jorge Colón, integrantes fundadores de Almas Band. “Escuchar la música de este grupo nos ha inspirado emociones de todo tipo, que van desde la luz hasta la sombra y todo lo magnífico que existe entre medio”.

Impacto que sobrepasa el rock

De hecho, para estos músicos la importancia de los Beatles sobrepasa el género musical del rock, sino que también han influido directamente en todo lo que tiene que ver con la industria de la música moderna. “Los Beatles fueron los primeros que lograron con éxito mezclar la música rock con clásica popular. También, fueron los primeros que se aventuraron a experimentar profundamente en el género del rock, ya que hay muchas subdivisiones de rock que se le atribuyen a ellos, como por ejemplo, el metal, que dicen que es producto de la canción “Helter Skelter” (1968). Además de eso, fueron los primeros que con éxito mezclaron música sinfónica con música de rock”, mencionó el licenciado Sueiro, siendo la canción “Yesterday” la primera en la cual The Beatles integró un cuarteto de cuerdas que incluyó dos violines, una viola y un violonchelo. “Esta era una música que no tenía fronteras, ni limitaciones. Ellos simplemente dejaban correr su creatividad primordialmente en la última fase de sus discos, yo diría. Y la influencia de ellos, permeó y permea hoy día en toda la industria musical”.

De igual forma piensa Mongil, quien fue más allá y mencionó que su influencia trasciende el género del rock. “La influencia de la música de los Beatles se vio hasta en la salsa. Pero más allá de eso, la agrupación definió cómo se trabaja el negocio de la música, en el mercadeo, en que no siempre lo complicado, es lo que llega al público, sino lo simple. Sin embargo, los Beatles en su simpleza, tenían una complicación muy interesante que perdura hasta nuestros días”, explicó cantante, quien también es integrante de la agrupación Brokys On Band.

Por otro lado, para los hermanos Colón la música de los Beatles nunca morirá, por lo que se seguirá escuchando y estudiando con el mismo interés que tuvo cuando irrumpió en la década de los 1960. “La música del grupo sigue impactando vidas luego de seis décadas y todo lo que crearon se preservará en la historia como lo han logrado las piezas de los grandes compositores de la época de Beethoven, Mozart y Chopin, entre otros”, explicaron los músicos de Almas Band.

Canciones favoritas

Debido a la gran cantidad de canciones que popularizaron The Beatles, resulta sumamente difícil mencionar una sola canción que sea la favorita de estos músicos puertorriqueños. “Es complicado, pero sí puedo decir que la canción que a mí realmente me demostró lo que podía ser la música de rock y en lo que se podía transformar, fue ‘A Day In the Life’ (1967), que está en el que muchos consideran como el mejor disco de todos los tiempos ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’”, añadió Suiero. “Esta canción es, casualmente, una mezcla de dos canciones unidas por el productor musical George Martin, a la cual se le se mezcló la música de rock con una Sinfónica en 16 compases”.

En el caso de Mongil, no pudo quedarse con una sola canción favorita de The Beatles, aunque confesó que prefiere aquellas que fueron más populares y sencillas. “Te puedo decir que no toda la música de los Beatles me gusta, pero la mayoría sí. Cuando se fueron medios esotéricos, en un ‘trip’ extraño, era un poquito más complicado de digerir. No estaba mal, pero lo populacho de la música de los Beatles que más me gusta y que mejores recuerdos me traen son canciones como “Yesterday”, “Let It Be” y “Lucy in the Sky with Diamonds”.

Por su parte, los integrantes de Almas Band se inclinan más por la música de los Beatles de la etapa en la cual comenzaron a experimentar más con el sonido y la letra de sus canciones, saliéndose un poco de la línea ‘comercial’ con la cual se dieron a conocer inicialmente. “Es difícil escoger una canción en particular porque su trayectoria musical es muy densa, y la disfrutamos y escuchamos por etapas”, explicaron Jose y Jorge Colón. “La época de los álbumes ‘Rubber Soul’ (1965) y ‘Revolver’ (1966) son de nuestras favoritas. Aunque luego de ver el documental “Get Back” (Disney+) del director Peter Jackson, la pieza ‘Get Back’ (1969) no sale de nuestra cabeza”.

Para los integrantes de la banda de rock puertorriqueña Black Guayaba, ganadora de premio Grammy, “las composiciones y creatividad de Beatles establecieron un estilo que todavía está presente en toda la música popular. Fueron de los primeros en interesar a las generaciones jóvenes en la sustancia del mensaje que llevaban mientras hacían música divertida y pegajosa. Como músicos es imposible no sentirnos influenciado por los Beatles, y para nosotros siendo una banda es marcada la influencia de los diferentes estilos dentro del grupo. Los estilos de composición de John, Paul, George y Ringo son bien diferentes y creo que cada uno de nosotros extrae algo diferente de cada uno en sus influencias. Por eso mismo es difícil escoger un solo tema como favorito. Pero un tema que nos influencia a todos es ‘Hey Jude’. La melodía y el mensaje están claros. Además, es una canción que uno siempre tiene en la mente cuando se inspira y aspira a escribir un tema con sustancia. Es un tema que tiene relativamente poca producción, pero carga mucho sentimiento”.