Camila Monclova y Kiko Blade aseguran dosis de carcajadas en la película “Chona 2 la puerca asesina”

“Esta película es distinta y para mí también fue remontarme a mi infancia de estar sentada frente al televisor de mi casa viendo a ‘Chona’. Ese tiempo fue bien divertido y ahora no deja de serlo. Que me llamaran para esta película, fue wow, porque es algo con lo que crecí. Es algo con lo que uno se siente parte. Desde que nos unimos todos en el rodaje nos lo disfrutamos y pienso que aunque no he visto el resultado final, estoy segura que la gente se va a reír. Nosotros estábamos luchando con una cerda que no está ahí, que es extraño de por sí y fue bien divertido ver a todas las figuras jugando con una cerda imaginaria. De verdad que me encantó”, sostuvo Monclova, sobre el rodaje del película que se dio en el 2021 bajo las medidas de seguridad y prevención contra la pandemia de COVID-19.