Kiko Blade asegura estar tranquilo y con asesoría legal ante la presunta amenaza de un vecino por sus perros

El actor y comediante “Kiko Blade” recibió asesoría legal luego de que esta semana denunció a través de sus redes sociales que uno de sus vecinos lo amenazó con hacerle daño a sus perros, porque estos le ladran cuando camina frente a residencia.

El actor del programa “El Remix” en Wapa Televisión confirmó esta tarde a El Nuevo Día que ha tomado todas las medidas necesarias y de seguridad para la protección de sus tres perros y de su hogar, ya que la situación lo alertó a la hora de mediar conflictos entre vecinos en las comunidades del país.

“Ya estoy más tranquilo y tomé y estoy tomando todas las medidas de seguridad en mi casa, con cámaras, verja y letreros. Además, me orienté con un abogado para conocer qué es lo que uno puede hacer. Jamás hubiera querido enfrentar una situación como esta, porque además de mi preocupación por los perros cuando no estoy allí, me genera más ansiedad tener situaciones con los vecinos”, señaló el actor desde el estudio de El Nuevo Día.

Tras la situación, Blade dijo que al menos ya tiene conocimiento de qué tipo de acciones las personas pueden realizar en los conflictos que se dan entre vecinos y vecinas, ya sean por ruidos, animales, emanación de gases y disposición de basura, entre otros. Los ciudadanos afectados pueden desde ir a la Policía para radicar una querella hasta visitar algunos de los Centros de Mediación de Conflictos en los tribunales, donde se ofrecen servicios de mediación, orientación y referidos para que puedan ayudar a las personas a resolver controversias.

El comediante compartió un video en el que narró el suceso y aseguró estar muy preocupado y ansioso con la situación que lo tomó por sorpresa en su vecindario, ya que nunca había recibido alguna queja o notificación sobre los ladridos de sus perros en el hogar. Para Blade lo desconcertante fue “la actitud de hostilidad del individuo que nunca me había dicho nada, ni una carta, ni nada”.

“Tengo un vecino que me está amenazando, es un gringo que sabe bastante español. Vino a mi casa a amenazarme, vino a las 11:30 a.m. porque él camina por la acera de mi casa y mis perros le ladran. Él tiene un perro que lo pasea y cuando pasa frente a mi casa (dice) que mis perros le ladran y que eso lo vuelve loco y que él ya no puede caminar por esa área porque mis perros le ladran”, dijo Balde al inicio del video.

Según contó el comediante, el vecino, que vive a varias casas de distancia, alegadamente le dio dos semanas y lo amenazó con una posible demanda contra Blade.

“Me amenazó diciendo que él conoce muchos abogados ‘top’ y que tiene gente en la policía, que puede venir en cualquier momento con una demanda a mi casa y que también puede hacer muchas cosas pero que él no las hace porque no debería. Eso fue lo que único que me dijo en inglés. Tengo miedo de mis perros, que me los vaya a envenenar que les vaya a hacer algo, esto fue de cero a cien, siempre hemos interactuado. Viene a discutirme, él estaba alterado y yo estaba tranquilo, porque estoy tratando de enfocarme en lo que importa. ¿Cuál es la queja real?”, añadió el artista que se fue viral en un video, luego de que el cantante Luis Miguel le habló en el concierto que ofreció en enero en Puerto Rico.

Blade siempre ha tenido mascotas en su hogar. En la actualidad tiene tres perros Kako, Krema y Krikoh de las razas Gran Danés, Labrador y Weimaraner.