Considerando que utiliza el mismo concepto, no había forma que el “spin off” “How I Met Your Father”, que estrenó sus primeros dos episodios esta semana en Hulu, pudiera escapar a las comparaciones con la versión original, “How I Met Your Mother”.

Aún así resulta curioso que los productores de este programa, en muchas ocasiones, opten por explotar la nostalgia por el primer “show” en vez de darle un toque más distintivo al suyo. Esto va desde usar la misma música temática en la secuencia de créditos iniciales hasta buscar la forma de usar varias de las localizaciones que se asocian con los protagonistas del show anterior.

Cabe la posibilidad de que crear estas conexiones sea divertido para alguno de los espectadores, pero lo que termina ilustrando es que hasta el momento “How I Met Your Father” no tiene su propia chispa cómica.

Al igual que cuando se produjo un “That 80′s Show” por el éxito rotundo de “That 70′s Show”, los productores de este show no parecen estar claros de que la magia de “How I Met Your Mother” estaba en sus personajes principales.

Desde el episodio piloto había una química tangible entre Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan. De hecho, eso fue lo que sostuvo el “show” durante todas sus temporadas, más allá de la identidad de “la madre” titular de la comedia.

En los primeros dos episodios de “How I Met Your Father” esa química particular no existe. Lo que hay es un poco de potencial que pueda ser desarrollado. Aquí el elenco es liderado por Hillary Duff como Sophie, alguien que inicia su jornada romántica en el primer capítulo convencida de que la razón por la cual no puede estar con su alma gemela es porque este se mudó a trabajar en Australia. Durante ese episodio, la Sophie del futuro, interpretada por Kim Catrall, le deja saber al público que hay varias posibilidades de saber quién es el amor de su vida. Los actores Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma interpretan a amigos y otras personas del círculo de Sophie.

El invertir tanto tiempo en la nostalgia por el “show” anterior y en los virajes nuevos a su concepto, resulta ser el tropiezo principal del piloto y algo que es reafirmado en su segundo episodio. Si esa energía creativa es redirigida a darle toques distintivos a Sophie y al resto de los personajes que la van a acompañar en su jornada romántica, existe la posibilidad de que “How I Met Your Father” pueda en algún momento salir de la gigantesca sombra del show original.

Mientras esto no suceda, la posibilidad de momentos cómicos genuinos siempre serán aplastados por el reciclaje de una fórmula que claramente no se ha logrado repetir.