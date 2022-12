La modelo y actriz, Carmen Luvana, está “extremadamente ansiosa y feliz” porque –finalmente- mañana el público boricua podrá disfrutar “Los Foodtruckeros”, la película puertorriqueña del director Eduardo “Transfor” Ortiz. La cinta, cuyo reparto incluye el nombre de figuras destacadas como Junior Álvarez, Carmen Nydia Velázquez y Carlos Vega, supone el debut de la exestrella de cine para adultos en el ámbito popular.

Quien a finales del 2007 anunció su deseo de retirarse de la industria del porno, reveló a El Nuevo Día que ya tuvo la oportunidad de ver el filme que también reúne a Rafael José, Tita Guerrero y Jasond Calderón como parte del elenco. La intérprete de 41 años, agregó, que desde ese momento todo sentimiento de miedo o inseguridad se disipó.

“Honestamente, (quedó) mejor de los que pensé. Estaba bien nerviosa, pero cuando vi la edición comprobé que quedó súper buena, más allá de mis expectativas. Yo sé que cuando la vean en el cine le va a encantar a todo el mundo”, afirmó la pareja sentimental del “influencer” Joshua Reyes Muñoz, mejor conocido como “Joshua Pauta” sobre la película que llegará hoy, 1 de diciembre, a las salas de cine del país.

Sin entrar en detalles porque, según comunicó, anhela sorprender a las familias que vayan a ver la película, Michelle Sandoval, nombre de pila de la oriunda del barrio neoyorquino de Brooklyn, adelantó que con “Los Foodtruckeros” las risas están garantizadas. De igual forma, reconoció el valor del proyecto al contar con pioneros de la televisión puertorriqueña en el reparto.

Sandoval le dio vida al personaje de “Frances”, una mujer fina y que enfrenta conflictos a diario con su esposo “Bruce Li”, interpretado por Rosas. A pesar de que la personalidad de la propietaria del “foodtruck” de sushi se distancia totalmente a la suya, la animadora y creadora de contenido aseguró que muchas mujeres se sentirán identificadas.

“El personaje no es tanto como yo porque soy un poquito más relajada. Pero, en lo que sí se puede parecer a muchas personas es que lleva todo el tiempo peleando con su esposo. Eso es frustración, más gritos, más ‘no te soporto’. Bueno, todo lo que te puedes imaginar en conflictos de pareja, y me gustó”, dijo entre risas en entrevista telefónica.

Carmen Luvana aprovechó la ocasión para agradecer, primero, a Ortiz por tener un espacio para ella en la producción cinematográfica. Asimismo, siente profunda gratitud hacia el actor Erick “Chicho” Rodríguez, quien la guio en su preparación para debutar en la gran pantalla.

“Fui bien afortunada de que ‘Tranfor’ pensó en mí y Erick, que también actúa en esta película y es increíble en la improvisación, me ayudó. Honestamente, le tengo que dar casi todo el crédito porque sin él yo no hubiera podido proyectar o hasta hacer lo que hice. Él me ayudó no tan solo a cómo estudiar el libreto, sino también desde antes de la filmación”, acotó.

En otra línea telefónica se encontraba el presentador, productor y actor Francis Rosas, quien a diferencia de Sandoval no ha visto el filme. Este detalle, confesó, lo mantiene ansioso.

Sin embargo, el anfitrión del programa “PR en Vivo” de TeleOnce apuesta por el éxito de la película. ¿Por qué tanta seguridad?

“Le mentimos corazón, horas y horas durante el día. Yo creo que el resultado, sin yo haberla visto, te aseguro que es 100% fabulosa, súper graciosa, porque la pasamos muy bien en el set, demasiado bien”, puntualizó.

Sobre “Bruce Li”, el creador de personajes como “Cascarita” y “Félix El Embustero” describió que es una persona que trabaja en el “foodtruck” de sushi pero, realmente, ahí no está su pasión. “Su pasión está en la dirección, en el cine y no le presta mucha atención al negocio”, detalló.

“Ni a la mujer tampoco”, interrumpió Carmen Luvana, como si estuvieran grabando alguna de las escenas del filme. El comediante agregó que su personaje “pierde mucho por estar descarrilado”.

La pandemia

Durante 24 días, el equipo de producción y actores tuvo que enfrentarse a las restricciones y el riguroso protocolo del Departamento de Salud debido a la pandemia del COVID-19 para poder completar el rodaje que inició en octubre de 2020. La grabación de “Los Foodtruckeros” tuvo lugar en el estacionamiento de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.

“Fue una película hecha con mucha emoción. Estábamos en pandemia, todo el mundo estaba asustado y pensando si tendría trabajo después de ahí”, mencionó Rosas al recordar los primeros días de la emergencia sanitaria mundial.

Sandoval describió el proceso de grabación como uno “un poquito más complicado” por el hecho de tener que presentar pruebas negativas cada cuatro días, usar mascarillas quirúrgicas hasta segundos antes de grabar y, lo más complicado, guardar distancia. “Eran unos protocolos bastante fuertes comparados a los de ahora”, expuso.

Ambos aplaudieron la gesta de Ortiz, tras lograr completar la filmación sin un caso positivo de coronavirus.

“Los Foodtruckeros” supuso el primer encuentro entre Rosas y Sandoval, aunque ambos conocían sobre la carrera del otro. El presentador resaltó que trabajar con Carmen Luvana fue “divertido” y en plena entrevista la felicitó por su buen dominio del español.

La actriz, por su parte, exteriorizó que su química con el productor ejecutivo del desaparecido espacio “Acuéstate con Francis” fue “súper buena”. Por lo pronto, mientras se prepara para disfrutar sus vacaciones navideñas en Pennsylvania, la “influencer” enfoca sus pensamientos en que la película será exitosa y le permitirá continuar abriéndose paso en la industria del cine popular.