La suerte ya está echada. El fin de semana pasado, la carrera por el Oscar vio los últimos premios previos relevantes, aquellos que los expertos miran antes de hacer sus predicciones finales. Además, este jueves comienza el proceso de votación para los miembros de la Academia y que cierra el martes 20.

Es decir, esta larga temporada de premios marcada por la pandemia, por el cierre de las salas de cine y el dominio de las plataformas de “streaming” ya se encuentra en su etapa final.

Y aunque varias de las categorías están, según los expertos, aseguradas -a estas alturas nadie duda de los triunfos de Chadwick Boseman en mejor actor, Chloé Zhao en mejor dirección y Daniel Kaluuya en mejor actor secundario-, lo cierto es que hay otras que siguen dividiendo a los especialistas. Ninguna tanto como la del Oscar a la mejor actriz, la más incierta de este año.

PUBLICIDAD

A la ceremonia del próximo 25 de abril llegarán cuatro de las cinco candidatas con opciones de triunfo, debido a que cada una de ellas tiene un premio previo relevante sobre sus hombros, aquellos que son televisados y que en circunstancias normales incluirían una glamorosa alfombra roja. Carey Mulligan ganó el Premio Critics Choice por “Promising Young Woman”, Frances McDormand se llevó el pasado fin de semana el Bafta por “Nomadland”, Andra Day ganó el Golden Globe por “The United States vs. Billie Holiday”, y Viola Davis obtuvo un sorpresivo Premio SAG por “Ma Rainey’s Black Bottom”. La única que por estos días no tendría posibilidades de ganar es Vanessa Kirby por “Pieces of a Woman”, que tiene la Copa Volpi del Festival de Venecia.

Mulligan, además, dominó la primera etapa de la temporada, la de los premios de críticos, y por mucho tiempo fue la favorita indiscutida para llevarse el Oscar, pero el Critics Choice es el galardón menos influyente de los antes mencionados y actualmente su nombre no encabeza las apuestas. Los Bafta tampoco son premios particularmente influyentes, pero muchos creen que a McDormand la beneficia ser una eterna consentida de la Academia (ya tiene dos triunfos) y el hecho de que su cinta es la favorita a ganar como mejor película.

En todo caso, los expertos coinciden en que la principal batalla la protagonizarán Andra Day y Viola Davis, primero porque la estadística favorece a la ganadora del Golden Globe, pero también porque los Sag y el Oscar comparten membresía (los actores que votan para uno también lo hacen para el otro), por lo que la votación debería ser similar.

Pero el escenario tiene otro ingrediente. Los expertos también agregan que la votación entre Day (una cantante que debuta en la actuación con este rol y que es la única nominación de su película) y Davis (actriz venerada con un filme nominado en cinco categorías, aunque no en mejor película) podría dividirse debido a que ambas interpretan a cantantes reales, Billie Holiday y Ma Rainey, respectivamente. Eso, en teoría, podría beneficiar a Mulligan. O a McDormand. Lo cierto es que el resultado aún tiene a los expertos sumidos en la incertidumbre y la palabra final la tendrá la Academia el próximo 25 de abril.