En una ceremonia remota llevada a cabo desde Londres, los artistas Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas, anunciaron los nominados que estarán compitiendo por un premio Oscar, el próximo 25 de abril de 2021, cuando se celebre la ceremonia número 93 organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Mank” de David Fincher lideró el lunes la lista de nominados al Oscar con 10 menciones, y por primera vez dos mujeres, Chloé Zhao y Emerald Fennell, fueron postuladas a mejor dirección.

Ocho películas competirán por el premio a la mejor película: “Mank”, “Promising Young Woman” de Fennell, “Nomadland” de Zhao, “Judas and the Black Messiah”, “Sound of Metal”, “Minari”, “The Father” y “The Trial of the Chicago 7”.

En la categoría de dirección se hizo historia. Sólo cinco mujeres han sido nominadas antes a este premio. Zhao es la primera directora de origen asiático postulada. Los demás candidatos son Lee Isaac Chung por “Minari”, David Fincher por “Mank” y Thomas Vinterberg por “Another Round”.

En cuanto a actuaciones, es la lista más diversa que se haya visto, muy distinta a las nominaciones de actores sólo blancos que llevaron al hashtag #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco) hace cinco años. Nueve de los 20 actores nominados son de minorías, incluyendo una candidatura póstuma a mejor actor para Chadwick Boseman y menciones para Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Steven Yeun (“Minari”), Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The People vs. Billie Holiday”) y Yuh-Jung Youn (“Minari”).

Davis, quien fue galardonada por su actuación en “Fences” de 2016, recibió su cuarta candidatura, convirtiéndose en la actriz negra más nominada de la historia.

Las otras postuladas a mejor actriz son Carey Mulligan por “Promising Young Woman”, Frances McDormand por “Nomadland” y Vanessa Kirby por “Pieces of a Woman”.

Aunque no quedó ninguna película latinoamericana en el apartado de mejor largometraje internacional, “El agente topo” de Chile fue nominado a mejor documental.

Y Laura Pausini, recientemente galardonada con su primer Globo de Oro, competirá ahora por el Oscar a la mejor canción original como coautora de “Io Sì”, tema original de la película “La Vita Davanti a Se” (“La vida ante sí”, o en inglés “The Life Ahead”.

La academia confirmó que el espectáculo se realizará en su sede usual, el Teatro Dolby en Los Ángeles, y en la estación de tren de la ciudad Union Station.

Estos son los nominados para la ceremonia de los Oscar 2021:

Mejor película

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Mejor director

Thomas V, “Another Round”

Lee Isaac Chung, “Minari”

David Fincher, “Mank”

Chloé Zhao, “Nomadland”

Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

Mejor actor

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Mejor actriz

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami ...”

Paul Raci, “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-Jung Youn, “Minari”

Mejor guion adaptado

“Borat Subsequent Moviefilm,” Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern & Nina Pedrad

“The Father,” Florian Zeller and Christopher Hampton

“Nomadland,” Chloé Zhao

“One Night in Miami ...,” Kemp Powers

“The White Tiger,” Ramin Bahrani

Mejor guion original

“Judas and the Black Messiah,” Will Berson and Shaka King

“Minari,” Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman,” Emerald Fennell

“Sound of Metal”, Darius Marder y Abraham Marder

“The Trial of the Chicago 7,” Aaron Sorkin

Mejor película extranjera

“Another Round” (Dinamarca)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Rumanía)

“The Man Who Sold His Skin” (Túnez)

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia y Herzegovina)

Mejor película animada

“Onward”

“Over the Moon”

“A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Mejor documental

“Collective”

“Crip Camp”

“Time”

“The Mole Agent

“My Octopuss Teacher”

Mejor cinematografía

“Judas and the Black Messiah,” Sean Bobbitt

“Mank,” Erik Messerschmidt

“News of the World,” Dariusz Wolski

“Nomadland,” Joshua James Richards

“The Trial of the Chicago 7,” Phedon Papamichael

Mejor edición

“The Father,” Yorgos Lamprinos

“Nomadland,” Chloé Zhao

“Promising Youn Women”, Frédéric Thoraval

“Sound of Metal,” Mikkel E. G. Nielsen

“The Trial of the Chicago 7,” Alan Baumgarten

Mejor diseño de producción

“The Father”, Peter Francis (diseñador de producción), Cathy Featherstone (decorador de set)

“Ma Rainey’s Black Bottom,” Mark Ricker (diseñador de producción), Karen O’Hara and Diana Stoughton (decorador de set)

“Mank,” Donald Graham Burt (diseñador de producción), Jan Pascale (decorador de set)

“News of the World,” David Crank (diseñador de producción), Elizabeth Keenan (decorador de set)

“Tenet,” Nathan Crowley (diseñador de producción), Kathy Lucas (decorador de set)

Mejor diseño de vestuario

“Emma,” Alexandra Byrne

“Mank,” Trish Summerville

“Ma Rainey’s Black Bottom,” Ann Roth

“Mulan,” Bina Daigeler

“Pinocchio”,

Mejor maquillaje y vestuario

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

“Mank”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Pinocchio”

Mejor banda sonora

“The Five”

“Mank,” Trent Reznor and Atticus Ross

“Minari,” Emile Mosseri

“News of the World,” James Newton Howard

“Soul,” Trent Reznor and Atticus Ross and Jon Batiste

Mejor canción

“Fight for You” from “Judas and the Black Messiah,” H.E.R.

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7,” Daniel Pemberton and Celeste Waite

“Húsavik (My Hometown)” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga,” Savan Kotecha, Rickard Göransson and Fat Max Gsus

“Io Sì (Seen)” from “The Life Ahead,” Diane Warren, Laura Pausini & Niccolò Agliardi

“Speak Now” from “One Night in Miami ...,” Leslie Odom Jr. and Sam Ashworth

Mejor sonido

“Greyhound”

“Mank”

“News of the World”

“Sound of Metal”

“Soul” “Tenet”

Mejores efectos visuales

“Love and Monsters”

“The Midnight Sky”

“The One and Olny Ivan”

“Mulan”

“Tenet”

Mejor cortometraje animado

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You”

“Opera”

“Yes-People”

Mejor documental corto

“Colette”

“A Concerto Is a Conversation”

“Do not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Mejor cortometraje de acción en vivo