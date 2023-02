MIAMI, Florida.- “Yo jamás pensé que habría espacio para mi en estas películas” aseguro la actriz mexicana Salma Hayek durante una rueda de prensa para el estreno de “Magic Mike’s Last Dance”, la tercera producción de Warner Brothers que tiene a Channing Tatum con muy poca ropa como el bailarín exótico titular que llega esta semana a los cines de Puerto Rico y Estados Unidos.

Para Hayek la experiencia de darle vida a una mujer que después de los 50 tiene un despertar sexual y espiritual “fue algo particular”. Para Channing Tatum resultó crucial que el filme tuviera un elemento diferente a las películas anteriores y que se manifestara a través del talento de su co-estrella.

“No deja de volarme la cabeza que las primeras dos películas supuestamente buscan agradar a la audiencia femenina pero no las representa en pantalla” explicó el actor. Durante un aparte exclusivo con El Nuevo Día, Hayek y Tatum dieron los detalles de cómo lograron subsanar este detalle colaborando con su director, Steven Soderbergh, y por qué la próxima película de esta franquicia tiene que tener aún más sabor latino.

PUBLICIDAD

La tensión romántica es algo que usualmente se trabaja durante toda la trama de una película, pero en este filme literalmente explota entre ustedes dos en la secuencia inicial. ¿Los retos de esa escena los llevó a trabajar la química entre ustedes de forma diferente?

Salma- Lo que pasa es que la química es algo que no se trabaja. La tienes o no la tienes. Es más te diría que es algo que decide la cámara. Porque hay actores que se adoran en la vida real y no tienen nada de química en pantalla. Y sabemos de actores que se odian y tienen una química espectacular. Así que eso es algo que no se puede controlar. Lo que sí es que esa escena en particular sí requiere, de además de mucha flexibilidad (se ríe) De mucha confianza. Y la realidad es que fue lo último que filmamos, así que eso es algo que ya existía entre nosotros y creo que es lo que le da el toque especial. Digo, además de todo lo que trae Channing cuando baila.

Channing- Ella tiene toda la razón. Lo de la química no es algo que se puede calibrar. Ella es alguien que da el cien por ciento y trae una energía que es tangible. A mí lo que me toca como su compañero de escena es igualarla, porque no puedo huir de eso porque no funciona para la historia. Así que eso fue lo que hice. Eso abrió la puerta a que nos divirtiéramos muchísimo. Porque después de haber trabajado con ella quedó claro lo ridículo que era tratar de hacer un filme que apelara a las mujeres sin contar con un punto de vista femenino en el filme. Tener a Salma le dio un giro a eso que nos ayudó mucho y es la única razón por la cual pudimos hacer la mejor versión de esta película.

PUBLICIDAD

Los momentos más memorables de la película tienen una energía espontánea bien tangible. ¿Soderbergh les permitió improvisar?

Salma- Lo genial de él como director es que te da lo que la escena necesita. Y eso como intérprete te da una libertad increíble. Eso no significa que puedes hacer lo que quieras cuando la cámara está rodando. Mucho menos en escenas donde hay coreografía. Pero para mí eso es lo que de verdad significa una colaboración. Saber que hay espacio para explorar.

Channing- Mi relación con Steven es bien interesante. Porque ya hemos trabajado tantas veces juntos, yo soy como el hermano menor insoportable que él no sabía que quería. Tenemos altas y bajas pero al final la experiencia siempre es increíble. La realidad es que para mí ha sido el equivalente de ir a la escuela de cine

Salma, ¿sentiste la presión de crear magia al tener que bailar con Channing en pantalla?

Salma- Después de ver el baile ese bajo la lluvia (se ríe). Pero no, la magia de bailar está en disfrutarlo. Y eso es algo que siempre siento cuando bailo. Mi única queja es que no hayan hecho un número en el show con un poco de salsa. Channing no está mal bailando salsa.

Channing (finge estar ofendido)- ¿No está mal? (se ríe) Eso hay que arreglarlo de inmediato.