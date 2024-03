Cillian Murphy, el actor que dice “soy una mierda en cualquier otra cosa”, y su atómico ascenso

“Actuar es como hacer el amor: no hables de ello, hazlo”. La frase pertenece a Joanne Woodward, pero la citaba, en esta ocasión, Cillian Murphy . Lo hacía en una entrevista con GQ, una de las pocas que concede para todas las que podría estar realizando, y de ahí las mencionadas palabras.

Porque Cillian Murphy nunca ha estado “interesado en esas cosas”, que vienen asociadas a la fama: “Soy una mierda en cualquier otra cosa que no sea ser actor” , dijo a NME, “soy una mierda en ser una celebridad, una mierda en las alfombras rojas, una mierda en las entrevistas... Soy una mierda en todas las cosas que implica el trabajo promocional”.

De la música al teatro

Sin embargo, al principio se centró en la música, y estuvo en varias bandas, llegando a formar una junto a su hermano: “The Sons of Mr. Green Genes”. No obstante, mientras estudiaba derecho (con un mal rendimiento académico) en la Universidad de Cork, asistió a una representación de teatro y su vocación por este arte se reavivó.

Un año después vino el papel que le hizo ganar cierta fama con “28 Days Later” (2002) y posteriormente con “Girl with a Pearl Earrins” (2003). Pero cobró todavía más popularidad cuando interpretó a uno de los villanos en “Batman Begins” (2005). Desde ahí, su filmografía empezó a crecer.

Desde entonces ha trabajado en numerosas películas: “Red Eye” (2005), “The Wind That Shakes the Barley” (2006), “Sunshine” (2007), “The Dark Knight” (2008), “Inception” (2010), “Red Lights” (2012), “The Dark Knight Rises” (2012), “Aloft” (2014), “Dunkirk” (2017) o “A Quiet Place Part II” (2021).

Algo por lo que está agradecido, pero que tiene su lado malo: “la gente espera de mí que sea un fanfarrón misterioso”, explicó a Rolling Stone: “A veces me entristece no poder proporcionarles ese carisma arrogante, pero es que Shelby no podría estar más alejado de mí, y añadió que si se imaginan que es igual que el personaje, eso es que está haciendo bien su trabajo.