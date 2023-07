No es ninguna sorpresa que el director Christopher Nolan (Interstellar, Dunkirk, Memento) opte por ignorar por completo las convenciones del género cinematográfico en el que se supone que está trabajando. Esto es lo que sucede en Oppenheimer, producción que adapta los libros American Prometheus de Kai Bird y The Trials of J. Robert Oppenheimer de Martin Sherwin para llevar la vida y la contribución científica monumental del hombre titular a la pantalla grande.