Dónde ver las películas nominadas al Oscar

Una vez anunciados las nominaciones para los premios Oscar del 2024, el claro ganador fue “Oppenheimer”, que recibió 13 nominaciones, seguida muy de cerca por “Poor Things” con 11 y la épica de época “Killers of the Flower Moon” con 10.

¿Quieres ponerte al día antes de los Premios de la Academia el 10 de marzo? A continuación te explicamos dónde verlas:

Oppenheimer

Nominaciones: 13

Dónde verla: En Peacock a partir del 16 de febrero

La obra atómica de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, recibió elogios de la crítica y batió récords de taquilla. La película de tres horas narra las pruebas y tribulaciones del Proyecto Manhattan, dirigido por J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), creadores de la bomba atómica. Actualmente se puede comprar o alquilar en servicios como Apple TV, Prime Video, Vudu, iTunes y Google Play, entre otros.

Poor Things

Nominaciones: 11

Dónde verla: en los cines

Basada en la novela del mismo nombre de 1992 de Alasdair Gray, la trama se centra en Bella Baxter (Emma Stone), una joven que vive en el Londres victoriano y que, tras ser resucitada por un científico tras su suicidio, huye con un abogado libertino para embarcarse en viaje de autodescubrimiento y liberación sexual. También está protagonizada por Willem Dafoe y Mark Ruffalo. La película fue dirigida por Yorgos Lanthimos.

Killers of the Flower Moon

Nominaciones: 10

Martin Scorsese profundiza en “Killers of the Flower Moon” el asesinato sistemático de miembros de la Nación Osage por sus tierras ricas en petróleo en la década de 1920. La historia es basada en hechos reales. La película tiene un elenco con actuaciones brillantes, como las de Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Está disponible para pago en iTunes, Prime Video, Google Play y Vudu, entre otros.

Barbie

Nominaciones: 8

Dónde verla: Max

Barbie es una película de comedia fantástic dirigida por Greta Gerwig, que está protagonizada por Margot Robbie como el personaje principal y Ryan Gosling como Ken. El filme sigue a la pareja en un viaje de autodescubrimiento a través de Barbielandia y el mundo real después de una crisis existencial. Está disponible para pago en iTunes, Apple TV, Google Play y Vudu, entre otros lugares.

Maestro

Nominaciones: 7

Dónde verla: Netflix

Con la ayuda de una prótesis de nariz, Bradley Cooper da vida a Leonard Bernstein en “Maestro”, que también dirigió. La vida personal y pública del famoso director se benefician de la energía de Cooper, quien recibió la ayuda de Carey Mulligan, quien interpreta a la actriz Felicia Montealegre, la elegante esposa de Bernstein. Está disponible para pago en Prime Video, Google Play y Vudu, entre otros lugares.

American Fiction

Nominaciones: 5

Dónde verla: en los cines

“American Fiction” es una película de comedia dramática estadounidense escrita y dirigida por Cord Jefferson (en su debut como director). Basada en la novela “Erasure” de 2001 de Percival Everett, la película sigue a un novelista-profesor frustrado que, por despecho, escribe en broma un libro “negro” extravagantemente estereotipado, solo para que el libro se publique y reciba fama y elogios generalizados. Está protagonizada por Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, Issa Rae y Sterling K. Brown.

Anatomy of a Fall

Nominaciones: 5

Dónde verla: actualmente se puede comprar o alquilar ‘online’

“Anatomy of a Fall” de Justine Triet se llevó la Palma de Oro en el 76 Festival de Cine de Cannes. Está protagonizada por Sandra Hüller como la escritora Sandra que intenta demostrar su inocencia ante el tribunal tras la muerte de su marido en su chalet de los Alpes franceses. ¿El veredicto? No lo diremos. Está disponible para pago en iTunes, Prime Video, Google Play y Vudu, entre otros lugares.

The Holdovers

Nominaciones: 5

Dónde verla: Actualmente se puede comprar ‘online’ o en Peacock

La oferta de Alexander Payne, “The Holdovers”, está ambientada en la época navideña, pero sus temas de soledad y pertenencia resuenan mucho más allá de las festividades, envueltos en un paquete cómico. Ambientada en 1970 durante las vacaciones en un internado, hay mucha nostalgia en los detalles. Está protagonizada por Paul Giamatti un maestro cascarrabias que se queda cuidando a Angus (Dominic Sessa) y otros estudiantes sin un lugar adonde ir. Está disponible para pago en iTunes, Prime Video, Google Play y Vudu, entre otros lugares.

Past Lives

Nominaciones: 2

Dónde verla: Paramount+ a partir del 2 de febrero

El primer largometraje de Celine Song, “Past Lives”, es un triunfo para ella como directora y escritora, y para Greta Lee, una de sus estrellas. En gran parte autobiográfica, cuenta la historia de compañeros de infancia en Seúl que se reencuentran y se reavivan en Nueva York años después, aterrizando en un triángulo amoroso. Los otros tercios de la ecuación los interpretan Teo Yoo y John Magaro. Está disponible para pago en iTunes y Google Play.

Nyad

Nominaciones: 2

Dónde verla: Netflix

Annette Bening interpreta a Diana Nyad, nadadora de maratón de aguas abiertas, y Jodie Foster interpreta a la mejor amiga y entrenadora de Nyad, Bonnie Stoll. A los 60 años, Nyad decide intentar, como lo hizo en su juventud, nadar en el océano infestado de tiburones desde Cuba hasta Miami. Nada la detendrá y muchas cosas lo intentarán.

La sociedad de la nieve

Nominaciones: 2

Dónde verla: Netflix

La historia del accidente aéreo de un equipo amateur de rugby de Uruguay en 1972 en los Andes mientras viajaban con familiares y amigos a Chile para un partido, se ha contado muchas veces en películas. Había 45 personas a bordo. 16 sobrevivieron después de 72 días en las montañas. Se enfrentaron a un frío cortante, tormentas de nieve masivas, avalanchas y hambrunas. En “La sociedad de la nieve”, J.A. Bayona quiso homenajear a las víctimas y a los supervivientes de la tragedia.

The Color Purple

Nominaciones: 1

Dónde verla: Compra o alquiler digital y en los cines

Este es un musical adaptado de la versión teatral, dirigido por Blitz Bazawule, que extrae la fuerza de las mujeres negras en una película desgarradora. Colman Domingo es Mister, Halle Bailey es Nettie, con Taraji P. Henson y Danielle Brooks ayudando en la historia en medio de los cantos y el deslumbramiento. Está disponible para pagar en iTunes, Prime Video y Apple TV, entre otros lugares.

Spider Man: Across the Spider-Verse

Nominaciones: 1

Dónde verla: Netflix

Miles Morales (Shameik Moore) se catapulta a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia. Cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles debe redefinir lo que significa ser un héroe. Disponible de pago en Apple TV, Prime Video, Google Play y Vudu, entre otros lugares.

May December

Nominaciones: 1

Dónde verla: en los cines y en Netflix

Inspirada en el caso de Mary Kay Letourneau, Julianne Moore interpreta a una mujer que fue a prisión por una aventura con un estudiante de séptimo grado con el que ella luego se casa. El personaje de Natalie Portman viene de visita mientras estudia cómo interpretar a Moore en una película. Las cosas, como dicen, se desmoronan. Aunque las actuaciones de la película no fueron galardonadas con nominaciones, el guión de “May Dec” sí lo fue.

Rustin

Nominaciones: 1

Dónde verla: Netflix

¿Quién diseñó la Marcha sobre Washington de 1963? Bayard Rustin, alguien de quien mucha gente no sabía nada antes de que apareciera Colman Domingo en “Rustin” de George C. Wolfe. Con entusiasmo, Domingo profundiza en la experiencia de un hombre gay negro en la década de 1960, racista y homofóbica. Abundan los cameos como los de Jeffrey Wright, Adrienne Warren, Kevin Mambo, Audra McDonald, Chris Rock y Glynn Turman.

20 Days in Mariupol

Nominaciones: 1

Dónde verla: Compra o alquiler digital, y se puede ver en pbs.org o YouTube

Una producción conjunta de The Associated Press y “Frontline” de PBS, el documental “20 Days in Mariupol” recibió elogios de la crítica y un premio del público en el Festival de Cine de Sundance. El periodista de AP Mstyslav Chernov dirigió la película a partir de 30 horas de metraje filmado en Mariupol en los primeros días de la guerra de Ucrania. Chernov y sus colegas de AP Evgeniy Maloletka, un fotógrafo, y la productora Vasilisa Stepanenko fueron los últimos periodistas internacionales en la ciudad antes de escapar. Disponible para pago en Prime Video, Google Play y Vudu, entre otros lugares.

The Zone of Interest

Nominaciones: 5

Dónde verla: en los cines

Esta película retrata la vida idílica que disfrutaba la familia del comandante nazi Rudolf Hoss en una suntuosa casa justo al lado del campo de concentración de Auschwitz, en pleno Holocausto. Hay muy poca banda sonora y todo se desarrolla a un ritmo deliberado que está en consonancia con el estilo inquietante y lento de Jonathan Glazer.

The Boy and the Heron

Nominaciones: 1

Dónde verla: en los cines