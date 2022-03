Después de un año de cine que a menudo no atrae a las multitudes, los Premios de la Academia nombraron el domingo como mejor película a un drama familiar protagomizado por sordos, “CODA”, de Apple TV+, entregando, de paso, por primera vez el máximo galardón de Hollywood a una plataforma de ‘streaming’.

La película también fue galardonada durante la noche con los premios: a mejor actor de reparto para Troy Kotsur, y mejor guion adaptado.

“CODA” de Sian Heder, que se estrenó por primera vez en un Festival de Cine de Sundance virtual en el invierno de 2021, gradualmente se convirtió en el favorito de los Oscar. De esta manera Apple TV+ obtuvo su primer Premio de la Academia a la mejor película, menos de tres años después de lanzar el servicio.

También le brindó otra derrota a Netflix, que durante años ha intentado en vano obtener la mejor película. Su mejor suerte, “The Power of the Dog” de Jane Campion, llegó con 12 nominaciones.

Pero “CODA” se montó en una ola de buena voluntad impulsada por su elenco, que incluye a Marlee Matlin, Troy Kotsur y Daniel Durant. Es la primera película con un elenco mayoritariamente sordo en ganar el premio a la mejor película. “CODA” logró eso a pesar de ser una de las películas menos nominadas con solo tres para el domingo. Desde “Grand Hotel” de 1932, una película no había ganado el premio a la mejor película con menos de cuatro nodos.

La lista de nominados la completaban: Belfast, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story.

Minutos antes, Will Smith golpeó a Chris Rock en el escenario de los Oscar después de que el comediante hiciera un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Además, la actriz de raíces puertorriqueñas Ariana DeBose ganó el Oscar como mejor actriz secundaria. De esta manera, DeBose ganó el mismo premio que recibió la puertorriqueña Rita Moreno cuando hizo de Anita en 1961, en la primera adaptación cinematográfica del famoso musical “West Side Story” (1957).

DeBose estuvo nominada en esta categoría junto a las actrices Jessie Buckley (“The Lost Daughter”), Judi Dench (“Belfast”), Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”) y Aunjanue Ellis (“King Richard”).