¿Cómo será el Ecomoda de 2024?: reabre sus puertas 20 años después para las nuevas aventuras de “Betty la fea”

“Ha sido un desafío (la grabación del programa) por el formato. Esto es serie, con capítulos de una duración menor (...) Ha sido un desafío, pero muy rico, he estado muy cómoda y muy contenta”, asegura a EFE Orozco, que sonríe al hablar de Betty, la mujer que la llevó a las pantallas de televisión de todo el mundo.

“Esta es una Betty que se hace preguntas, se cuestiona: ¿dónde estoy parada?, ¿qué quiero?, ¿qué siento? y ¿qué me está pasando? (...) Ya por ahí no (va a) hacer las mismas concesiones que ya hizo”, dice la protagonista, que no anticipa muchos más detalles sobre lo que ocurrirá en ‘Betty la fea’.