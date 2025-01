¿Cómo “Squid Games” se convirtió en un fenómeno?

Un proyecto arriesgado que tardó 10 años en tener luz verde

El creador de “Squid Games”, Hwang Dong-hyuk, el primer asiático en ganar el premio Emmy a la mejor dirección de una serie dramática, confesó en una entrevista con Variety que en un principio no pensaba en una segunda temporada. “El proceso de escritura, producción y dirección fue tan desafiante que no pensé en continuar”, admitió. Sin embargo, el éxito abrumador de la primera temporada lo motivó a seguir adelante. “El inmenso amor del público me dio el coraje y la motivación para expandir la historia”, explicó.