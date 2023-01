En incontables ocasiones se escucha nombrar a Puerto Rico como la cuna del reguetón, por lo que era de esperarse que en torno a este tema girara toda una trama llena de colores, música, baile y diversión, como la que trae “Gina Yei: con todo el corazón y más”, que fue filmada en Puerto Rico y en español.

Se trata de la nueva serie original de Disney+, que estrena en esta plataforma de “streaming” el miércoles, 11 de enero a nivel global, y que será protagonizada por la actriz y cantante puertorriqueña Didi Romero, quien actualmente forma parte del elenco principal de la gira del musical de Broadway, “Six”.

La serie consta de 12 capítulos, en la que también se entrelaza una historia de amor. Romero interpreta a “Gina ‘Yei’”, una joven alegre y enérgica que gracias a su gran talento para las letras fue becada para estudiar en un prestigioso instituto especializado en reguetón, ubicado en Puerto Rico. “Gina” ansía cumplir su sueño de escribir canciones para los artistas más reconocidos del género. En el instituto se encuentra con grandes rivalidades entre quienes conciben el género en su forma más tradicional y quienes se atreven a fusionarlo con ritmos nuevos y experimentales.

Felipe Albors no descarta el reguetón

El también actor puertorriqueño Felipe Albors, conversó con El Nuevo Día sobre su papel protagónico en esta serie, llamado “Jayden”, al que describe como el chico más popular de la escuela y la sensación juvenil de la música urbana, además de ser el hijo del dueño del instituto.

“Es un artista reconocido a nivel mundial que trabaja dentro del género tradicional del reguetón. Una de las tensiones bien interesantes en la serie se da entre el reguetón de la vieja escuela, versus la onda nueva; siempre están en batalla. ‘Jayden’ representa a esa vieja escuela y es influenciado mucho por su padre, como director del instituto”, explicó Albors.

El joven actor, quien caracterizó al exMenudo Ricky Martin en la serie “Súbete a mi moto”, comparó ambas series, pues además de poder poner de manifiesto sus dotes en la actuación, también les dieron la oportunidad de desenvolverse en la música.

“Esta serie trata temas bien puertorriqueños, de la cultura latinoamericana, pero exponiendo la cultura puertorriqueña en particular. Me siento muy afortunado de que pude formar parte de la serie de Menudo, por ejemplo, que puso Puerto Rico a nivel internacional en el género que predominaba la música de los 80, y ahora trabajando con el reguetón para llevar nuestra música a un nivel internacional. Obviamente con sus diferencias, pero han sido proyectos similares, los que he disfrutado muchísimo”, añadió.

Y es que, para este estudiante de guiones y cine en la Universidad de Harvard, esta experiencia actoral le sirvió para grabar canciones y desenvolverse en baile, basado en su personaje, por lo que está esperanzado de que surjan nuevas oportunidades a raíz de la divulgación de este proyecto de Disney+.

“Vengo de cantar en teatro musical y esto fue una oportunidad única, cantar reguetón y pues, sin duda, me encantaría explorar esta avenida en una cartelera como cantante. Ya veremos cómo va la serie y cómo el público la recibe. La música en la serie es uno de los ejes centrales, por lo que creo que va a gustar mucho, así que veremos qué sucede luego”, dijo el actor, quien también interpretó un papel protagónico en la película puertorriqueña “Mixtape”, la primera grabada en Puerto Rico, totalmente en inglés.

El elenco de “Gina Yei” incluye a actores y actrices boricuas, entre ellos: Alfonsina Molinari, Wanda Sais, José Brocco y Elí Cay, además del venezolano Gabriel Tarantini, quien es otro de los protagonistas.

Al centro ataviada de color rosa, la actriz venezolana Ana Gabriela Wolfermann, en su papel de Ruby Rubí" durante una escena de “Gina Yei”. (Suministrada)

La actriz Ana Gabriela Wolfermann se enamoró de la música y el baile

Haber logrado el papel antagónico “Ruby Rubí” en esta serie, significó para la actriz venezolana Ana Gabriela Wolfermann visitar por primera vez a Puerto Rico y quedarse por tres meses para interpretar a una estrella de reguetón.

“Es una chica con una autoestima altísima, súper energética, que siempre está un paso adelante, tiene un plan en mente siempre y grandes sueños, y obviamente la ven como competencia. Ruby es muy, como se diría en Venezuela, muy pila, tiene su grupito y siempre está dando órdenes, mandando, organizando y planeando. Y claro, yo la vi como un personaje muy apasionado y muy motivado por sus grandes sueños. De verdad que fue demasiado divertido porque no se parece en nada a mí”, indicó la actriz radicada en Miami.

A través de “Gina Yei” y mientras cursa estudios en actuación, Wolfermann ahora ve el reguetón como una posibilidad en su carrera, así como Albors, pues la experiencia obtenido les cambió la perspectiva.

“Yo nunca había pensado tanto en la música y el baile; mi enfoque siempre había sido la actuación. Obviamente, al salir este proyecto, que es uno musical, en el que hay canto y baile, que me tocó aprender a cantar y bailar reguetón, me enamoré. Me pareció curiosa toda la experiencia que nunca había vivido, de estar en el estudio y grabar canciones”, añadió la joven quien desde los 12 años se lleva desempeñando como actriz de la cadena Telemundo.