Las casas productoras y creadoras de la serie “Gina Yei”, Piñollywood y Somos, se lanzan a producir una nueva serie de corte juvenil que se filmará en Puerto Rico a partir del próximo mes de agosto del 2023.

La primera fase de las audiciones presenciales será en la School for the Performing Arts, ubicada en Plaza Guaynabo, este sábado, 18 de marzo, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y el domingo, 19 de marzo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. para personas que vivan en Puerto Rico.

Según un comunicado de prensa, las casas productoras buscan chicos y chicas de todas las nacionalidades entre las edades de 18 a 30 años que tengan habilidades de canto, baile, actuación, jugar baloncesto y que sepan tocar algún instrumento musical. Esta serie será transmitida por uno de los principales proveedores de televisión vía “streaming”.

“Debido a la acogida que ha tenido ‘Gina Yei’ queremos seguir creando series para la juventud y hacerlas en Puerto Rico, ya que aquí hay todo lo necesario, entre personal y locaciones, para poder darle vida a las historias”, expreso Vladimir Pérez creador de la serie.

Las audiciones estarán abiertas para cualquier talento que resida fuera de Puerto Rico. Las personas interesadas pueden enviar sus fotos, información de contacto y “demo reel” a lucycasting7@gmail.com.