Los jóvenes actores Felipe Albors, Angely Serrano, Adriana Fontánez y Kristal Xamairy esta tarde fueron recibidos en la oficina del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, ante el estreno esta semana de la nueva serie original de Disney+, “Gina Yei: Con Todo El Corazón Y Más”, que fue realizada y producida completamente en Puerto Rico.

Los colores vibrantes transformaron del espacio, que estaba decorado con elementos musicales y del trópico, que se relacionan con la serie, cuya trama gira en torno al Instituto Musical del Caribe, en la que se destaca como protagonista la actriz y cantante puertorriqueña Didi Romero, quien formó parte del encuentro, pero a modo virtual.

La alegría embargaba el lugar, donde resaltaron el talento de los jóvenes actores, quienes pudieron conversar acerca de sus respectivos personajes que interpretaron en la serie de 12 capítulos, producida por la casa productora puertorriqueña Piñolywood Studios y su socio internacional Somos Productions, quienes apostaron a la variedad de localidades a través de la isla y al talento local para la realización de la misma.

Cidre Miranda mostró su satisfacción de apoyar producciones como la de “Gina Yei” para que puedan ser exportadas a otros mercados a nivel mundial, lo que representa una excelente oportunidad para darnos a conocer como “la isla preferida del destino fílmico”.

“Cuando yo veo la juventud como ustedes en un proyecto de esta naturaleza no me queda de otra que pensar que tenemos que dar más, que tenemos que ofrecer más oportunidades y más talleres de trabajo, porque es increíble el talento que tenemos y no es un estribillo de talento, es que somos talentosos. El talento necesita tres cosas muy importantes: el talento lo tienes, el taller que hay que producirlo y la exposición que nos dan los productores del cine puertorriqueño, que sin duda alguna lo podemos hacer. Ustedes me han descrito a mí bien rápido lo que Puerto Rico necesita; que es promoción, aspirar a lo mejor y tener personas en la pantalla que nos inspiren con su pasión”, expresó Cidre Miranda mientras se dirigía a cada uno de los actores.

De acuerdo con el secretario, la producción de “Gina Yei” en Puerto Rico contó con el apoyo del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del DDEC, una iniciativa que representó $15.9 millones de inversión, generó 441 empleos directos y 1,486 noches de hotel. A esto se le añade la aportación de la actividad económica que se generó durante los 120 días de filmación.

Por su parte, el director del Programa de Desarrollo de la Industria Fílmica, el licenciado José Sánchez Acosta, se dedicó a entrevistar a los actores mientras manifestó su entusiasmo al poder vincular dicho programa de cine a Disney +.

“Recibirlos aquí para nosotros es bien importante. Nuestro programa de cine tiene mucha gente que trabaja tras bastidores, y una política pública de créditos contributivos que se dan, detrás de todo hay un negocio, pero lo cierto es que quienes ponen a Puerto Rico en alto y de quienes se enamoran a través de las cámaras, es de ustedes”, añadió Sánchez Acosta.

La serie de 12 capítulos se grabó en una variedad de localidades a través de la isla. (Suministrada)

Romero, quien interpretó a la joven alegre y enérgica “Gina ‘Yei’”, instó a continuar apoyando al talento joven local. “Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias Puerto Rico por todo el apoyo, gracias al talento tan maravilloso que sí son una pequeña parte de un gran equipo de trabajo que tenemos en ‘Gina Yey’. Por favor, sigan apoyando a los talentos nuevos, que se lo merecen, y porque somos el futuro de Puerto Rico, vamos a pensar en ellos. Con mucha paciencia y disciplina, que se necesita, se puede lograr. Los quiero muchísimo”, expresó Romero, quien actualmente forma parte del elenco principal de la gira del musical de Broadway, “Six”.