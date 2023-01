Cuando los jóvenes actores y actrices boricuas Angely Serrano, Juliana Rivera, Gustavo Rosas y Jacnier Ríos llegaron al estudio de fotografía de El Nuevo Día apenas habían pasado 12 horas del estreno de la serie “Gina Yei”, la primera serie puertorriqueña para Disney+.

La incredulidad de estar en la pantalla de Disney les parecía inverosímil, ya que se trataba del sueño de infancia hecho realidad.

Los cuatro talentos de la serie apenas habían internalizado la magnitud de su logro y desde la 1:00 a. m. del 11 de enero, fecha de estreno de la serie, los mensajes de textos no paraban en sus teléfonos celulares. Un poco desvelados y con gran euforia pudieron ver varios de los primeros capítulos de la producción que protagoniza la talentosa actriz y cantante puertorriqueña Didi Romero, quien actualmente también forma parte del elenco principal de la gira del musical de Broadway, “Six”.

PUBLICIDAD

“Esto es un proyecto que todos soñamos hacer desde pequeño. Crecimos con Disney, sentados viendo sus programas. En mi caso desde pequeño quise ser actor, cantante y artista por Disney. Veía mucho ‘Hannah Montana’. Recuerdo muchas veces poner en el buscador de la computadora cómo audicionar para Disney. Ustedes también lo tuvieron que haber hecho. Recuerdo que cuando me lo dijeron, que era una serie de Disney empecé a correr como un loco en el apartamento, de la emoción”, narró Jacnier al resto de sus compañeros que coincidieron en que su gran sueño era actuar en una producción de Disney.

“Yo quería ser Hannah Montana y quería la vida de ella. Mi sueño era verme en Disney”, añadió Juliana.

La serie en español consta de 12 capítulos, en la que también se entrelaza una historia de amor. Romero interpreta a “Gina Yei’”, una joven alegre y enérgica que gracias a su talento para las letras fue becada para estudiar en el Instituto Musical del Caribe (IMC), ubicado en Puerto Rico, especializado en reguetón. “Gina” ansía cumplir su sueño de escribir canciones para los artistas más reconocidos del género.

Cuando el grupo de actores audicionó para esta producción, que se filmó completamente en Puerto Rico, no sabía que se trataba de un proyecto para Disney+. Para las cuatro jóvenes que tuvieron que cantar, bailar y actuar en la audición fue una asombrosa sorpresa el día que le comunicaron que saldrían en la pantalla de Disney+.

“Nadie sabía que era de Disney y nunca supimos que era para Disney ni la magnitud. Nos enteramos en la primera reunión y nosotros ¡qué! En ese proceso de audiciones a cada uno se nos exigieron cosas diferentes y lo único que sabía es que era para una serie. Después en el rodaje tampoco podíamos decir mucho y esto ha sido de sorpresa en sorpresa”, indicó Juliana, actriz que recientemente estuvo en la pantalla grande con el filme boricua “Todo por amor”.

PUBLICIDAD

Jacnier explicó que su primera audición fue con Didi Romero y ninguno sabía que la hija de Deddie Romero sería protagonista. En gran parte de la pandemia de COVID-19 los actores fueron parte del proceso de audición, por lo que desde el 2020 habían guardado los detalles del proceso, ya que así lo requieren las producciones de Disney.

En la serie Jacnier y Gustavo pudieron hacer varios coros de las canciones que integran la banda sonora de la producción.

Este grupo de actores interpreta a parte de los estudiantes que el personaje de “Gina” conoce en el instituto. Jacnier interpreta a “Luis Diego”, Angely encarna a “Lucía”, Juliana a “Isa” y Gustavo es “DJ Noa”.

Parte de los actores que integran el elenco de la serie "Gina Yei" para Disney Plus. Fotos por: Pablo Martínez Rodríguez (pablo.martinez@gfrmedia.com) (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Para los jóvenes, la fascinación del proyecto producido por la casa productora puertorriqueña Piñolywood Studios y su socio internacional Somos Productions, es que apostaron en su totalidad al talento local para la realización de la misma. El rodaje fue de tres meses y otros cuatro de ensayos.

“Para Puerto Rico, Gina Yei es historia. Es la primera serie totalmente puertorriqueña en Disney. Se graba en Puerto Rico, con actores puertorriqueños y con un crew puertorriqueño. Las ganas mías de cuando niño decir que me veía representado como latino, como puertorriqueño en Disney porque no era así. Tener la dicha ahora de contar con esa representación y que sea Disney, una empresa líder en entretenimiento en el mundo”, enfatizó Jacnier, actor del musical de Broadway “Charlie and the Chocolate Factory”.

Juliana, por su parte, resaltó que la serie, además, utiliza las referencias de muchos exponentes puertorriqueños del género urbano por lo que todos “los boricuas nos debemos sentir orgullosos”.