Las historias más fascinantes del último tiempo son las que cuentan, por estos días, un puñado de documentales que están abriéndose paso en los cines de Estados Unidos, donde las cadenas están funcionando casi a total capacidad. Y la variedad de miradas y relatos solo reafirma el sólido estado del género en la actualidad. Los filmes deberán llegar en los próximos meses a través de diferentes plataformas de “streaming”, lo que los hará disponibles para el público.

“Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised)”

El documental más aplaudido de la temporada es “Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised”), dirigido por Ahmir Thompson, más conocido como Questlove, líder de la banda The Roots y que debutó como director con este filme que a comienzos de año ganó la competencia documental del Festival de Cine de Sundance. El filme rescata un festival musical realizado en Nueva York durante el verano de 1969 y que por décadas permaneció olvidado, principalmente porque la popularidad de Woodstock acaparó toda la atención en aquella época, y que recién en el último tiempo ha comenzado a ser redescubierto.

Durante seis semanas, aquel año, se desarrolló el Harlem Cultural Festival, que contó con la presencia de algunos de los más importantes músicos de raza negra de aquel tiempo. Por el escenario del evento pasaron artistas como Gladys Knight & The Pips, Sly & The Family Stone, B.B. King, The 5th Dimension y Nina Simone, entre otros. El filme, que incluye entrevistas actuales con algunos de los protagonistas y recoge los entretelones de su preparación, prefiere en todo caso concentrarse en las impresionantes actuaciones del festival. Questlove dispuso de más de 40 horas de material para armar el filme y que permaneció décadas guardado hasta que recientemente el productor Robert Fyvolent compró sus derechos y contactó a Questlove. “Summer of Soul” ya suena como una carta fuerte para la próxima carrera por el Oscar. Actualmente, está disponible en Hulu.

“The Sleepless Unrest”

Asimismo, acaba de debutar el inquietante documental “The Sleepless Unrest”, donde el matrimonio de realizadores y aventureros conformado por Kendall y Vera Whelpton decide pasar unos días en la casa donde ocurrieron los hechos reales que sirvieron de inspiración para la primera película de la saga “The Conjuring”, de 2013. La propiedad de diez dormitorios, ubicada en las afueras de la localidad de Harrisville, en el estado de Rhode Island, en torno a la que por décadas han girado leyendas y teoría de estar embrujada, fue comprada en 2019 por el matrimonio de Cory y Jennifer Heinzen, fascinados por su pasado paranormal. Ellos invitaron a los Whelpton a registrar los hechos. El resultado final y la efectividad del filme de registrar o no lo inexplicable queda sujeta a la interpretación del espectador. Actualmente, se puede alquilar el documental en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+ o Vudu, entre otras.

“Enemies of the State”

Finalmente, la próxima semana se estrena en Estados Unidos otro inquietante documental. “Enemies of the State”, dirigido por Sonia Kennebeck y producido por el ganador del Oscar Errol Morris (“The Fog of War”), narra la historia de Matt DeHart, exmiembro de la inteligencia naval estadounidense que en 2010 fue procesado por posesión de pornografía infantil. Sin embargo, su familia reclamó una persecución del gobierno estadounidense a todos ellos debido a la participación de DeHart en el grupo de hackers Anonymous y WikiLeaks y la aparentemente sensible información que él poseía referente a la CIA. El filme se concentra en los padres de Matt, quienes incluso debieron pedir asilo político en Canadá.

“Reclaiming Amy”

Hace unos días debutó en la televisión inglesa (BBC) el documental “Reclaiming Amy” sobre la cantante británica Amy Winehouse justo cuando se conmemoraba el décimo aniversario de su muerte a los 27 años producto de una intoxicación de alcohol. La cinta cuenta la historia de su intensa vida en la mirada de su familia, que fue objeto de duras críticas por el documental ganador del Oscar “Amy” (2015). Habrá que esperar varias semanas para que este documental esté disponible a través de alguna plataforma “streaming”.