Miss Grand Puerto Rico 2022 Oxana Rivera decidió cambiar por un momento las pasarelas por un set de grabación para continuar agregando experiencias a su resume. La “boricua de corazón” se estrenó en el mundo de la actuación para protagonizar “Reel Escape, México”, la nueva serie original de la plataforma de streaming Island Hub.

El proyecto, que se encuentra en la etapa de edición y postproducción, fue grabado en Ciudad de México y Acapulco, tres semanas antes del paso del huracán Otis, y su estreno está pautado para inicios de 2024.

La también segunda finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021 conversó con El Nuevo Día sobre su experiencia actoral en suelo mexicano y si considera la actuación como un nuevo rumbo. “Como yo estaba participando mucho en los certámenes de belleza últimamente, pues la gente siempre me decía que me veían en la televisión y que debería probar eso después de los certámenes”.

Oxana nunca ha tomado clases de actuación, y aunque cuando se le presentó la oportunidad de protagonizar una serie en un principio sintió un poco de temor, aseguró que este era el momento preciso para actuar, pues era “ahora o nunca”.

“Cuando llegué a México, el equipo fue súper increíble y detallista. Siempre estaban pendientes de mí. O sea, yo era su bebé, básicamente. Me asusté por un momento, ya que había mucha gente trabajando en esto y me preocupaba que se me olvidaran las líneas, y atrasar al equipo”, contó la ahora novel actriz.

A pesar de su inexperiencia actoral, Oxana aseguró que sus ahora colegas de trabajo la comparan con una misteriosa “caja de Pandora”. “Cuando llegué para allá, todo salía tan natural… el equipo estaba súper feliz conmigo. Ellos me decían que yo era como una cajita de Pandora, porque se esperaban una cosa, pero fue totalmente lo opuesto”.

Durante la filmación en México. (Suministrada)

“Reel Escape, México” es la apuesta principal de la casa productora Island Hub, basada en Puerto Rico. La trama gira en torno a una influencer y exreina de belleza que viaja a México para una sesión de fotos, pero desaparece inesperadamente de su resort y de sus redes sociales. Luego, comienza una búsqueda y campaña mediática para encontrar a la joven secuestrada. La desaparición desencadena una divertida serie de enredos y una gran aventura romántica multicultural.

Desde que leyó el libreto, Rivera se sintió bastante familiarizada con su personaje, quien curiosamente casi se llama como ella, “Roxana”. “La idea y la historia de la serie me encantó, entonces dije que está perfecto para mí”, contó.

“Esta producción original de Island Hub tiene un poco de todo, desde acción y romance hasta comedia y drama. En Island Hub tenemos la intención de expandir las fronteras del contenido en español y de celebrar las historias que conectan a nuestras comunidades latinoamericanas en todo el mundo. Estamos muy satisfechos con el apoyo que hemos recibido, con el fenomenal trabajo de todo nuestro equipo de producción y con el gran potencial de este prometedor proyecto”, resaltó, por su parte, Joel Iván Rivera, productor ejecutivo de la serie y presidente de Island Hub Streaming.

Por otro lado, el copotragonista de la serie, el mexicano Jorge Luis Moreno, contó en entrevista estar contento de haber formado parte de un elenco “bien variado”, que incluye también las actuaciones de José Brocco, Aarón Balderi, Nashali Enchautegui, Paolo Arámbula, Aileen Marrero, Mimi Pabón, Angelique Montalvo, Antonio Monroi, el popular influencer “El Abelito” y la dominicana “Ocean Lily” Dilia Pacheco.

Oxana Rivera junto a los actores puertorriqueños José Brocco y Nashali Enchautegui. (Suministrada)

“Yo creo que Oxana nos estaba mintiendo… porque no parecía que fuera su primera vez actuando”, comentó entre risas al hablar sobre el profesionalismo de la exreina de belleza.

“Siempre la vimos muy segura, preparada, y se ajustaba a las distintas circunstancias de cada escena”, añadió el actor que ha participado en “El Señor de los Cielos”.

De igual manera, el galán mexicano espera que la segunda temporada de “Reel Escape, México” se grabe en Puerto Rico. “No he tenido el placer todavía de visitarlo, pero está en mi lista de lugares. Imagínate, y si se presenta con vacaciones y trabajo…”, mencionó el actor.

Ahora, la modelo espera con ansias el estreno de su primera serie y con miras de una posible segunda temporada. Asimismo, “Reel Escape, México” le abrió las puertas de otras oportunidades cinematográficas de las que todavía no puede entrar en detalles, pero asegura darán de qué hablar.