Eugenio Siller es uno de los protagonistas de la exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, que este mes estrenó su segunda temporada. En su personaje de José María “Chema” Lazcano debe luchar contra el rechazo de su familia y la culpa por haber traicionado al amor de su vida.

El actor, que acaba de cumplir 40 años, debutó en televisión cuando tenía 25. Dueño de un indiscutible atractivo físico y gran carisma, logró ganarse el corazón de la gente y se posicionó como uno de los galanes mexicanos más codiciados por los productores.

Desde chico sintió atracción por formar parte del medio artístico y, tras participar en algunos comerciales y comedias musicales, saltó a la fama en 1998, como integrante del grupo musical Klishé, un conjunto pop que acompañó el auge de los Backstreet Boys o N´Sync.

Con la banda, popularizaró éxitos como “Amor violento” o “Cómo decirte adiós”. En aquel momento, lucía el pelo larguísimo y un físico escultural, aunque menos trabajado que en la actualidad.

PUBLICIDAD

Luego, Siller se alejó de la música y se mudó a Italia , para trabajar como modelo publicitario para varias marcas.

Pero el artista volvió a México con un pendiente: ser actor. Para eso, estudió y se graduó en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). En 2005, consiguió su primer papel secundario en la primera temporada de la serie juvenil Rebelde.

En aquella tira, Siller interpretaba a Luciano Mendoza, un indigente que es convocado por tres de las protagonistas (Luján, Roberta y Lupita) para hacerse pasar por el novio de una de ellas. En la primera escena el joven está todo tapado y con ropa sucia. Pero luego va a bañarse a la casa de una de las jóvenes y cuando sale del baño, las chicas quedan atónitas con su belleza.

Pese a que su papel era de paso, el personaje terminó teniendo apariciones recurrentes durante las dos últimas entregas de la telenovela. “El mono”, como lo apodaban, tuvo un romance con Luján y se hizo amigo del resto de los estudiantes de aquella escuela privada.

Hace poco, Siller hizo un vivo en las redes sociales y recordó su paso por la serie juvenil. Allí reconoció que al ser su primera experiencia en TV, vivió una situación que le causó bastante vergüenza. “Tengo muy buenos recuerdos en Rebelde. Ese fue el primer personaje que hice, fue mi primera telenovela y ahí salía de vagabundo y de lavacoches todo sucio y caracterizado. Ya después me bañaban y se componía un poquito más”, recordó sobre aquel papel.

PUBLICIDAD

Y reveló: “Era mi primer llamado en Rebelde y yo empecé grabando la escena donde me bañan. Entonces, teníamos que salir ahí y de repente me dice el director: ‘bueno, vamos a hacer la toma donde sales tú en el baño pero no trajimos ropa de continuidad , un short o algo así (…)”.

Por este motivo, le consultaron al actor si podía grabar las escenas en ropa interior, y tuvo que acceder. “Me tuve que quitar los pantalones enfrente de Maite, Dulce y Zori (…) no sabes la pena. Soy superpudoroso , la verdad. Soy muy penoso(…)”, afirmó.

Pese a esta situación, Siller tuvo la oportunidad de encarnar su primer papel en una de las series más exitosas de México. Lo que le abrió las puertas en las producciones de aquel país, donde rápidamente consiguió papeles protagónicos en telenovelas como “Código postal”, “Al diablo con los guapos”, “Mi pecado”, “Aurora” o “¿Quién es quién?”.

Actualmente, instalado en Los Ángeles , California, Eugenio Siller disfruta del éxito de “¿Quién mató a Sara?”. La serie de Netflix estrenó su primer capítulo el 24 de marzo de 2021.

En la ficción, el artista tiene varias escenas en las que se muestra sin ropa y con algunos desnudos cuidados. En ellas, quedan en evidencia sus músculos trabajados, lo cual es tema de conversación en las redes sociales entre sus fans.

Tan bien le fue a la primera entrega, que el miércoles pasado la plataforma de streaming lanzó la segunda parte, que consta de ocho episodios. Su personaje es “Chema” Lazcano, uno de los hijos de la familia que llevó a la cárcel injustamente por 18 años al protagonista, Alejandro Guzmán (Manolo Cardona), tras inculparlo por el asesinato de su hermana Sara (Ximena Lamadrid).

PUBLICIDAD

En esta nueva entrega, donde se conocerá la verdadera personalidad de Sara y quién la mató, el personaje de Siller se enfrenta al rechazo de su familia por ser gay, a la pelea con su pareja el abogado Lorenzo Rossi (Luis Roberto Guzmán) y al dilema de qué hacer con el bebé que espera tras subrogar un vientre.

“Chema” tampoco puede quitarse la culpa por no haber hecho nada para evitar que metan preso a Álex , de quien siempre estuvo enamorado. Por eso, en esta nueva -pero no última- temporada de la serie, el personaje saldará por fin su deuda con Guzmán.