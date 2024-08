“Deadpool & Wolverine” se convierte en la película R más taquillera de la historia

En su segundo fin de semana de estreno, el éxito de taquilla de Marvel Studios protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman siguió arrasando en los cines de Norteamérica, recaudando $97 millones, según las estimaciones del estudio reveladas el domingo. Eso elevó su total de dos semanas a $395.6 millones, superando a la película con clasificación R que reinaba desde hacía mucho tiempo, “The Passion of the Christ”, que mantuvo esa marca durante 20 años con $370 millones en Estados Unidos.

Hollywood cerró julio con su mejor mes en un año y su primer mes de $1,000 millones desde julio de 2023. Si bien las comparaciones con el año pasado no son favorables (julio fue cuando se lanzaron “Barbie” y “Oppenheimer”), un par de estrenos de Walt Disney Co. en “Inside Out 2″ y “Deadpool & Wolverine” (las dos películas más importantes del año) impulsaron un mes destacado para el sector.