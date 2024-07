“Deadpool & Wolverine” se convierte en el octavo mejor estreno en la historia

Rompió el récord de estreno para películas con clasificación R (no apta para menores) que tenía la primera “Deadpool” ($132 millones) y se colocó entre las 10 mejores películas de todos los tiempos .

Como corresponde a la introducción de ambos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel, “Deadpool & Wolverine” se parece menos a las películas anteriores de X-Men o Deadpool y más a una de los Avengers. En los mejores fines de semana de estreno en Estados Unidos de la historia, “Deadpool & Wolverine” se encuentra en el octavo lugar entre “The Avengers” y “Black Panther” , desplazando a “Avengers: Age of Ultron” ($191.3 millones) del top 10.

Es, por lejos, el mayor estreno del año, desbancando a “Inside Out 2″ de Disney ($154.2 millones) y la mayor cantidad de entradas que una película ha vendido en su fin de semana de estreno desde que “Barbie” ($162 millones) arrasó en los cines en julio de 2023. Y estas son cifras que antes se creían imposibles para una película con clasificación R.

Películas más taquilleras del fin de semana

3. “Despicable Me 4″ - $14.2 millones

4. “Inside Out 2″- $8.3 millones

7. “Bad Boys: Ride or Die”- $1.3 millones

9. “Fly Me to the Moon”- $750,000