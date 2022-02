Kenneth Branagh vuelve hacer despliegue de su fascinación por el detective Hercule Poirot en ”Death on the Nile”, su nueva adaptación de la novela de Agatha Christie que finalmente llega a la pantalla grande esta semana. Al igual que en “Murder on the Orient Express”, la trama es dominada por un asesinato y el misterio de los varios sospechosos que pudieran ser culpables, pero el interés de Branagh claramente está en el personaje que él interpreta.

En esta ocasión la propuesta audiovisual del cineasta es mucho más suntuosa y la trama mucho más ágil. El elenco, que incluye a Annette Benning, Armie Hammer, Russell Brand, Letitia Wright, Sophie Okonedo, Emma Mackey y Gal Gadot, es igual de ecléctico, pero ninguno de los personajes logra tener la profundidad dramática que el guión y la dirección le dan a Poirot. Aunque esto no descarrila la efectividad del filme, sí determina que esta segunda fusión de las sensibilidades artísticas de Branagh y Christie no tenga el mismo impacto dramático que la primera.

La muerte titular se da durante lo que se supone que sea una celebración extravagante de una boda entre Linette Ridgeway (Gal Gadot) y Simon Doyle (Armie Hammer), un empresario principiante. Esto se supone que sea el momento más feliz de la pareja pero el que su relación se haya dado como el resultado de una traición romántica lo cual crea una atmosfera de tensión constante. Una vez esto culmina con un acto violento, la investigación de Poirot deja claro que cada uno de los invitados tiene un motivo particular para haber ejecutado el asesinato.

PUBLICIDAD

No es hasta ese momento particular de la trama que el filme arranca de verdad y como director Branagh logra darle un ritmo más intenso a esta sección de la historia. Antes de esto el filme invierte más tiempo en hacer despliegue de los excesos del mundo que habita Linette, con un diseño de producción y una cinematografía espectacular, que en desarrollar los personajes que la rodean. De los sospechosos los únicos que tienen la oportunidad de hacer algo memorable son Sohphie Okonedo, como una cantante de jazz afroamericana cuya reserva de hierro atrae y distrae a Poirot y Russell Brand, irreconocible simplemente por aceptar el reto de incurrir en una interpretación que no dependa de una caricatura cómica.

Aunque la agilidad con la que se enreda y desenreda el misterio y la impresionante puesta en escena logran justificar el que otra versión de “Death on the Nile” haya regresado a los cines; no deja de ser problemático el que los momentos más inspirados y memorables del filme son aquellos que dejan claro que Kenneth Branagh quiere seguir interpretando al detective Poirot en otros filmes.