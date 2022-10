El universo de Star Wars al parecer no tendrá fin ya que se acerca una nueva película de la legendaria saga de la franquicia de Georges Lucas.

El medio Deadline confirmó a través de sus fuentes que ya se trabaja en un guion para el nuevo proyecto cinematográfico a cargo de Damon Lindelof, creador de “Watchmen”, “Star Trek Into Darkness” para la franquicia de Lucas Films.

Según el medio digital, Sharmeen Obaid-Chino ha sido nombrada directora y Lindelof está coescribiendo el guion por lo que se cree que la producción es una prioridad. De igual forma reportan que era importante para Lucasfilms y Lindelof que se contratara a un director para que imparta una nueva visión sobre hacia dónde ven que se dirige esta historia muy esperada por los millones de fanáticos de la galaxia más famosa del universo.

Obaid-Chinoy, de 43 años, nacida en Pakistán y nacionalizada canadiense, es una directora reconocida en Hollywood luego de dirigir varios episodios de “Ms. Marvel” para Marvel Studios y de trabajar en cortometrajes ganadores del Oscar como “Saving Face” y “A Girl in the River” y “The Price of Forgiveness”

“Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker” de 2019 fue la última película en estrenarse en los cines. El estudio se ha centrado en la creación de proyectos de televisión en los últimos años a través de exitosas series que se transmiten en Disney +.

Lucasfilms ha dejado claro con sus producciones que desea que la próxima serie de películas tenga una historia que le satisfaga y que no vean la necesidad de apresurarse a lanzar la próxima franquicia.

Sobre por dónde iría la nueva historia de la saga, por lo pronto solo se sabe que se trata del secreto mejor guardado de Hollywood, ya que si algo ha distinguido el éxito de Star Wars a través del tiempo son las sorpresas que revela el guion.