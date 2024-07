“Despicable Me 4” se agencia con el primer lugar de la taquilla de los cines

Luego de “Bad Boys: Ride or Die” de Sony superó expectativas, “Inside Out 2″ de Pixar rápidamente alcanzó los $1,000 millones en ventas de boletos a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película desde “Barbie” en llegar a esa marca. El fin de semana pasado, la precuela de Paramount “A Quiet Place: Day One” también superó expectativas.

“Despicable Me”

No le fue tan bien a la película cristiana “Sound of Hope: The Story of Possum Trot”, que debutó con $3.2 millones.