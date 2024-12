Director Barry Jenkins lleva a Mufasa a nuevas alturas dramáticas

Para Disney el estreno de “Mufasa: The Lion King” es una continuación del modelo de negocio que han seguido durante los últimos diez años: producir filmes nuevos alrededor de sus títulos más conocidos.

Para el cineasta Barry Jenkins el filme no solo representó un brinco de producciones independientes aclamadas, “lo más emocionante de tener la oportunidad de estar a cargo de esta producción multimillonaria fue poder hacer algo totalmente diferente. No solo para mí como director, sino para los fanáticos de ‘The Lion King’”, aseguró Jenkins durante una conferencia de prensa virtual para promover el estreno de la película, que llega a los cines este jueves.

“Para mí, esta película fue una oportunidad de darle profundidad al personaje de Mufasa. Todo el mundo lo recuerda del filme original como ‘el padre perfecto’ y, obviamente, por lo que sucede en la historia hay una conexión emocional bien fuerte y una tendencia a idealizarlo” , explicó Jenkins. “A nivel creativo no hay mucho que se pueda hacer con eso, porque mantiene al personaje atrapado en un pedestal. Así que lo más divertido de poder hacer esta película fue poder explorar sus raíces y todo lo que el personaje tuvo que recorrer para llegar a ese lugar. Para mí, la jornada de cómo se llega a ser la mejor versión de uno mismo es mucho más interesante a nivel dramático. Eso fue la clave para explorar este mundo y poder generar más conflicto”.

Toque visual diferente

Sin embargo, Jenkins aseguró “que nuestro norte siempre fue la trayectoria emocional de Mufasa. Con esta película yo quería mostrar que él es alguien que no nació perfecto, que no nació con todos los recursos del mundo y que su grandeza no fue algo que heredó o se le entregó con un título. Él es alguien que perdió a su familia y que con mucha fe y perseverancia se dio la oportunidad de construir otra. La clave para lograr eso fue aprender a respetar el ambiente en el que vive y tener gran empatía por todos los que están ahí”, concluyó el cineasta.