Luego de su premiere mundial en el Festival de Cine de Sundance 2021, Roadside Attractions adquirió el documental aclamado por la crítica “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For it” y planea un sólido estreno en los cines el 18 de junio de 2021, solo en cines.

Roadside compró los derechos en EE.UU. con excepción de la licencia de televisión de American Masters de PBS, que presentará la premiere exclusiva en la televisión de Estados UnidosE del documental, dirigido por la puertorriqueña Mariem Pérez Riera, luego de un amplio estreno en los cines.

El acuerdo fue negociado por Matt Burke y Josh Braun de Submarine de parte de los realizadores junto a Howard Cohen y Angel An en representación de Roadside.

A lo largo de una carrera de más de 70 años, Rita Moreno desafió tanto a sus orígenes humildes y al racismo interminable para convertirse en una actriz famosa y muy querida, una de las pocas que ha ganado un Emmy, Grammy, Oscar y Tony de nuestra era. Nacida en la pobreza en un campo de Puerto Rico, Moreno y su madre, una modista, emigraron a Nueva York cuando ella tenía cinco años.

Después de estudiar danza y de actuar en Broadway, Moreno consiguió papeles como cualquier minoría étnica que necesitaran los estudios de Hollywood, ya sea como polinesia, nativa americana o egipcia.

A pesar de convertirse en la primera actriz latina en ganar un premio de la Academia por su papel de Anita en “West Side Story” (1961), los estudios siguieron ofreciendo a Moreno papeles menores como minorías étnicas estereotipadas, ignorando el talento que había demostrado.

“Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For it” pone de manifiesto el humor y la gracia de Moreno, así como las dificultades menos conocidas que enfrentó en su camino a la fama, como el dañino sexismo y abuso de Hollywood, una relación tóxica con el afamado actor Marlon Brando y una grave depresión un año antes de que surgiera como ganadora del Oscar.

El talento y la resistencia de Moreno triunfaron sobre la adversidad, mientras rompió barreras, luchó por la representación latina y abrió el camino para las nuevas generaciones de artistas.

Además de la propia Moreno, otros de los artistas que participan en el documental dirigido por Mariem Pérez Riera incluyen a George Chakiris, Héctor Elizondo, Gloria Estefan, Tom Fontana, Morgan Freeman, Mitzi Gaynor, Whoopi Goldberg, Norman Lear, Eva Longoria, Justina Machado, Terrence McNally, Lin-Manuel Miranda y Karen Olivo.

“Roadside Attractions, estoy encantada por su compromiso con mi historia y en especial por hacer que esté disponible para un público más amplio. ¡Que comience el show!”, comentó Moreno.

“Las estrellas como Rita no son algo muy frecuente, su historia en la industria del espectáculo y sus recuerdos personales cautivarán a una audiencia mucho más grande y diversa y los logros que sigue alcanzando son algo realmente optimista para todos luego del año que hemos vivido”, dijeron los copresidentes de Roadside, Howard Cohen y Eric d’Arbeloff.

“Rita es una inspiración increíble para muchísimas personas y su historia es un relato de triunfo para todas las mujeres que se sienten solas mientras luchan por reafirmarse con valentía ante las peores circunstancias”, señaló la directora Pérez Riera. “Estamos encantados de poder llevar a Rita a los cines para que el público pueda pasar tiempo con una mujer que, cuando habla sobre sí misma, nos habla a muchos de nosotros y en nuestra representación”.

“Había solo un pequeño grupo de distribuidores que esperábamos que notaran al documental en Sundance. Y Roadside estaba en la cima de esa lista”, afirmaron Brent Miller y Norman Lear de ACT III. “Creemos que estamos en excelentes manos con Howard y Eric a cargo de la situación y estamos muy entusiasmados de que el mundo pueda conocer a la Rita que conocemos y amamos”, concluyó.