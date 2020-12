Los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, nacidos en Australia, formaron a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, uno de los grupos más famosos del mundo, The Bee Gees. La lista de éxitos y canciones que alcanzaron el primer lugar en la lista de las más escuchadas es interminable. Sin embargo, son muchos los detalles de la trayectoria de estos artistas que es desconocida por las nuevas generaciones. Es por eso que los tumultuosos primeros años de la banda, la era disco de éxito comercial y todo lo que sucedió entre medio y después se relatan en un nuevo documental de HBO y HBO Max, “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”, que estrenó el pasado 8 de diciembre.

La película, dirigida por Frank Marshall, se adentra en los archivos de la familia con imágenes nunca antes vistas de conciertos, sesiones de grabación y vídeos caseros. También presenta entrevistas con Barry, de 74 años, así como imágenes de archivo de entrevistas con sus hermanos, los gemelos Maurice y Robin, quienes murieron en 2003 y 2012, respectivamente.

“Solo quiero que la música viva”, indicó Barry en una entrevista concedida a USA Today donde habló del documental. “Quiero que la gente la disfrute por muchos años. No importa si la gente se acuerda de nosotros, de mí o de los Bee Gees. Es la música lo que cuenta”.

Junto con el documental, también pusieron a la venta un nuevo álbum del mismo nombre, con las canciones más emblemáticas del grupo y que está disponible en todas las plataformas digitales.

Según una reseña en The New York Times, este documental “rinde homenaje a los hermanos Gibb con un recorrido por el reinado de la música pop. A través de las décadas, este entretenido documental aspira a demostrar que los Bee Gees fueron más que un éxito en las discotecas. Más bien, Barry, Maurice y Robin fueron maestros compositores y camaleones, reinventándose continuamente para armonizar con los tiempos”.