Documental The Beach Boys estrena en Disney +

Titulado sencillamente ‘The Beach Boys’, el documental está dirigido por Frank Marshall (’¡Viven!, 1993) y escrito por Mark Monroe (guionista de ‘Ícaro’, 2017), un tándem que ya trabajó en el documental ‘The Bee Gees: How can you mend a broken heart’ (2020).Paralelamente, estará disponible la banda sonora en formato digital el mismo día del estreno, el 24 de mayo, y se reeditará en formato vinilo blanco el álbum de 1964 ‘Shut down vol. 2′ el día 29 del mismo mes.