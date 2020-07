“The Old Guard” es una producción original de Netflix que estrena hoy, pero el encanto particular de este largometraje despierta una nostalgia bien fuerte de poder regresar a ver entretenimiento de primera en la pantalla grande.

La adaptación de la novela gráfica de Greg Rucka, quien se dio a la tarea de escribir el guión, trae una mezcla de acción, fantasía y ciencia ficción que carga con una originalidad irresistible. La dirección de Gina Prince-Bythewood en este filme registra como una bofetada solida y agresiva para todo aquel que haya igualado las convenciones de un filme de acción con falta de profundidad dramática.

“The Old Guard” es un filme sobre un grupo de inmortales que se ha organizado como un escuadrón militar para tratar de salvar la humanidad de su tendencia a querer autodestruirse. En manos de otro director y guionista, la simpleza de ese concepto junto al elemento de fantasía hubiera abierto la puerta para un torrente de clichés insufribles y caricaturas unidimensionales. Eso no sucede en esta película, bueno, con la excepción del villano quien afortunadamente no tiene que estar mucho tiempo en pantalla.

La producción esta más que consciente que su atractivo principal son las secuencias de acción que se pueden lograr con personajes que no pueden ser eliminados. A eso se le suma tener a Charlize Theron en uno de los roles protagónicos. Su personaje en este filme, una inmortal amargada por la idea de que no hay nada que se pueda hacer para salvar al ser humano de sus peores instintos, es algo que la actriz podría hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, Theron, quien también recibe crédito como productora, demuestra una pasión tangible por preservar y exaltar lo que ha logrado en este género con filmes como “Mad Max Fury Road” y “Atomic Blonde” .

Lo otro que entusiasma tanto a la actriz, como a su directora, es la oportunidad de tener dos guerreras en acción compartiendo el mismo encuadre. Para lograrlo, el guión de Rucka entrelaza cómo el grupo de inmortales es cazado por un farmacéutico multimillonario que quiere extraer su código genético, mientras los protagonistas se dan con la presencia de una inmortal nueva.

Este personaje, interpretado por Kiki Layne (”If Beale Street Could Talk”), tiene su primera muerte como soldado del ejército de Estados Unidos en una operación en Afganistán. Su reacción al descubrir el que no puede morir, junto con la interpretación elegante y acertada de Layne, es lo que abre el espacio para que el resto de la trama cargue con un toque de melancolía veraz que le suma profundidad dramática a todas las situaciones fantasiosas que inventa la trama.

Durante la última década Hollywood ha estado obsesionado con poder emular el modelo del Marvel Cinematic Universe (MUC) y establecer universos cinematográficos que generen múltiples franquicias. El trabajo solido e inspirado de la directora y el guionista de “The Old Guard” permiten que esto suceda con facilidad ene este filme. Ambos logran que este universo sea tangible.

El filme concluye con la promesa de más, lo cual genuinamente resulta emocionante.