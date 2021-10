“Dune”, el largometraje de Warner Brothers que estrena este jueves en cines, incluyendo salas IMAX y el viernes en HBO MAX, definitivamente es una de las películas mas ambiciosas de este año.

Desde el primer encuadre el director Denis Villeneuve (“Arrival”, “Sicario” “Prisoners”) deja claro que quiere capturar en pantalla toda la escala y complejidad de la novela homónima de Frank Herbert. Esto dicta la primera decisión arriesgada de la producción. Cuando comienza el filme, nos dejan saber que esto es “Dune Part 1″, indicando que lo que se va a ver en pantalla no tiene un cierre definitivo.

Aunque la segunda parte de este filme depende completamente de su éxito en la taquilla, aquellos que lleguen al cine tendrán una experiencia singular. El lienzo cinematográfico de Villeneuve es tan amplio, que evoca la época en que los estudios producían filmes como “Lawrence of Arabia” (1962). La producción transporta a un mundo nunca antes visto, con panoramas que deslumbran y con un desarrollo dramático completo y profundo.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures Josh Brolin, izquierda, y Oscar Isaac en una escena de "Dune". (Warner Bros. Pictures via AP) (Chia Bella James)

Decir que el filme es una oferta de ciencia ficción no le hace justicia a esta película. De hecho, cualquier descripción simple tiene el mismo efecto. Hay acción pero no queda subscrita a ninguna de sus convenciones comerciales. Hay planteamientos filosóficos y sociopolíticos sobre el precio de la colonización y sobre cegarse con doctrinas religiosas, pero esto no impide que el filme tenga el pulso de una oferta de entretenimiento comercial.

Y como si esto no fuera suficiente, la otra razón por la cual “Dune” definitivamente es una visita obligatoria al cine es su talentoso elenco. El elenco principal tiene a Timothée Chalamet, Rebecca Fergurson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y Stellan Skarsgard. Ninguno es reducido a una aparición especial y ninguno da una nota en falso. La aportación de cada uno de ellos permite que la mitología compleja del material original sea accesible de la forma más simple posible junto con una profundidad emocional inesperada.

Zendaya en una escena de "Dune." (Warner Bros. Pictures via AP) (The Associated Press)

El eje de la trama es el personaje de Chalamet que está en el precipicio de un futuro que por todos lados promete grandeza. Por un lado el joven se ve obligado a ser parte de la dinastía política de su familia. Ser un Atreides es como ser parte de un gran imperio que al comienzo de este filme le ha sido asignado el planeta que tiene el elemento mas preciado de la galaxia. Esta misión trae traiciones y virajes que cambian el destino de Paul (Chalamet) para siempre. Esto incluye poder tener visiones de un futuro donde el amor de su vida (Zendaya) podría llevarlo a la muerte; y descubrir que en el planeta que tiene que ocupar su familia hay una profecía que los posiciona casi como una deidad.

El que todos estos elementos tengan cohesión dramática en pantalla es un verdadero milagro y un tributo al talento del director. Sí vale la pena mencionar que la predilección de Villeneuve de recordarle al público constantemente que está presenciando una historia épica llega a interrumpir un poco el ritmo de la historia. Decir que le falta agilidad sería falso e injusto, pero quizás se podían eliminar uno que otro tiro panorámico de los mundos creados por Herbert en su novela.

El filme cierra en el momento donde el protagonista finalmente escoge cual va a ser su destino. Aún así la jornada no está completa y sería una verdadera tragedia si este director y su maravilloso equipo de producción no tienen la oportunidad de completarla con una segunda parte.