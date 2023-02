Guardar un piloto y un tráiler por siete años sobre una serie latina conformada por actores puertorriqueños fue lo que hizo el guionista Lennie Disanto a la espera de que una casa productora creyera en la producción.

Tras esfuerzos infructuosos e intentos por llegar a una negociación con cadenas televisivas, el actor, artista plástico y cantante Éktor Rivera compartió hoy el tráiler de la serie en vías de soñar con que un productor se atreva a respaldar el musical. Rivera lo hace en apoyo al creador del musical, el puertorriqueño Lennie Disanto.

Rivera, quien estuvo en Puerto Rico para el estreno del musical “West Side Story”, ya que fue el creador de una pintura para Rita Moreno, hizo el llamado en sus redes sociales para solicitar un productor para el proyecto.

“Soñadores es una serie musical divertida, arriesgada y muy adelantada a sus tiempos, que por años nos mantuvo en negociaciones con varias cadenas de televisión, pero luego de varios intentos el proyecto se cayó. El temor de producir el primer musical en la historia de la televisión latina, pudo más. Luego de siete años, con una nueva fe, decidimos compartir el tráiler de SOÑADORES, con la ilusión de unir fuerzas y conseguir una casa productora que sí apueste a este proyectazo único que con tanto amor trabajamos. ¡Qué lo disfruten! SOMOS SOÑADORES”, expresó el artista, junto al video.

En la serie creada por Disanto participan los actores Ana Isabelle, Braulio Castillo, Norwill Fragoso, Camile Carrión y Rivera, entre otros artistas que aparecen en el video.

El puertorriqueño Disanto también compartió hoy cómo nació el proyecto y su deseo que que pueda ser visto en la pantalla chica de la televisión latina.

“Hace siete años me levanté con la idea de crear Soñadores; un musical en español para la televisión latina. La inspiración fue tanta que comencé a escribir canciones mientras contactaba amigos para que me ayudaran a hacer el proyecto una realidad.Invertí todo mi dinero en Soñadores y me mudé de Nueva York a Puerto Rico para grabar el primer episodio. Desde el día uno todo fue mágico. Todo resultó tan increíble que logramos firmar un contrato para producir la serie con una de las cadenas de televisión más importante de Latinoamérica. Luego de esperar un año y de múltiples reuniones de pre-producción, se cayó el proyecto. El temor de producir el primer musical en la historia de la televisión latina, pudo más”, contó en una publicación en Instagram.

“Ya van siete años, dos contratos y mucha espera…pero como nosotros somos SOÑADORES, no nos rendimos. Por eso, hoy hago público el tráiler de Soñadores con la esperanza de que me ayudes a compartirlo con el mundo y que así podamos reclutar soñadores que nos ayuden a producirlo… Soñadores que nos permitan llevar nuevas historias a la televisión latina tal y como son. Soñadores que nos ayuden a demostrar que, sí se puede soñar.Aquí les dejo un pedacito de mí. Espero que lo disfruten. Lennie Disanto”, concluyó el creador de la serie.