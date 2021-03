Visitar Puerto Rico y no enamorarse de su gastronomía resulta difícil. Al menos, así resultó para el actor estadounidense-británico Kristos Andrews, de 30 años, quien quedó maravillado con las delicias que distinguen nuestra cocina tras su estadía de tres semanas en Puerto Rico, donde estuvo filmando escenas de la película “Killing Field”.

Además de resaltar esta experiencia actoral que se suma a lo que tanto le apasiona, el joven actor quedó cautivado con este pedazo de tierra, a la que llamó “un paraíso”.

“La isla es bella, su gente, su energía es una bendición, verdaderamente es la isla del encanto. Amo la comida, los pasteles, puedo comer todos los días tostones y plátanos maduros, alcapurrias, la lasagna es interesante, me gustó el pastelón de amarillo, bien bueno el tembleque, los bacalaitos, el bacalao. La comida en general es rica. Nunca había probado algo como los tostones y los amarillos”, expresó el actor, quien ha sido ganador de diez Premios Emmy.

Como un sueño cumplido cataloga el poder actuar con el protagonista Bruce Willis en el filme de acción “Killing Field”, dirigido por James Cullen Bressack, pues indica que desde niño veía sus películas porque su papá se las ponía y anhelaba poder grabar con él algún día.

“Fue una experiencia muy especial. Ya cumplí ese sueño que tenía y estoy bien feliz. A él lo describo como una persona amable, buen compañero de escena y fue un placer conocerlo en este proyecto. Grabar las escenas con él, fue un honor”, manifestó Kristos, quien se dio a conocer por su actuación, merecedora de un premio Emmy, en la serie “The Bay”.

Aunque dijo no poder revelar muchos detalles del personaje que caracteriza en “Killing Field”, bajo el nombre de “Michael”, sí adelantó de que se trata de un personaje fuerte y que no se parece a él.

“El mayor reto fue conectar con la mente de mi personaje, ya que es muy intimidante, y a mí me gusta tratar a la gente como me gusta que me traten, es mi naturaleza humana. Tuve que practicar mucho para cambiar mi energía, que no es igual a la de ese personaje que es poderoso y no agradable. Me imaginaba situaciones y me transportaba ellas para poder hacer las escenas”, narró el también productor y director.

Por otra parte, Kristos trabajó con la actriz mexicana y ex Miss Belleza Latina, Alejandra Espinosa en la película “The Magic”, con quien protagoniza una historia de amor, la cual es dirigida por Gregori J. Martin y se espera que estrene en noviembre próximo.

“Fue un placer trabajar con ella, es una persona muy real, que tiene un corazón dulce, es una buena amiga. La gente nos decía que teníamos química al actuar. Es auténtica, conectamos muy bien. Es una mujer bella por dentro y por fuera, por lo que fue un placer trabajar con ella”, expresó sobre la presentadora, que labora en Univision.

No solo se convirtió en la primera persona en ganar un Emmy por los tres oficios de actuación, dirección y producción, sino que Kristos oficialmente se convirtió en el primer individuo en la historia en ganar 10 Emmy antes de los 30 años.

“Es un honor, es surreal para mí. El primer Emmy fue un bono para mi carrera en primer lugar y siempre lo será. Solo un Emmy ya es mucho para mí, era un sueño, así que pienso que es como milagroso tener esa cantidad de Emmy”, dijo mientras resaltó la increíble labor de las personas con las que trabaja, entre ellos el director Gregori J. Martin, quien es de origen puertorriqueño y con quien tiene una excelente relación profesional.

De acuerdo con Kristos, ser actor le da la oportunidad de demostrar sus habilidades y entender a otro tipo de personas y sus estilos de vida, entre otras cosas.

“Como actor, abrazo otros caminos de vida; es una manera diferente de ver el mundo. Puedo abrazar las diferentes culturas, las apreciaciones de las personas, entenderlas mejor y procuarar la unidad en general. Me siento alegre con eso y aprecio todo lo que tengo en la vida como actor y persona”, indicó el actor.

Kristos suele dedicar sus victorias a sus compañeros de equipo, coprotagonistas y familia, en particular a su difunta madre Catherine Andrews, quien falleció en 2017. No obstante, su figura la mantiene presente en todo lo que hace.

“Ella fue una madre espectacular y, aunque no esté físicamente, ella no me ha dejado solo de algún modo. Ella está ahí en cada paso del camino. Siento que en cada uno de mis logros y mis sucesos ella está ahí celebrándome, escucho su voz, siento su esencia. Ella siempre me enseñó a perseguir mis sueños en la vida, como artista, actor y, en general, a ser creativo. Ella siempre estuvo orgullosa de mí. Estoy contento de que pudo estar ahí frente a mí celebrando mi primer Emmy como actor y estoy muy agradecido con la vida. Ahora que no está aquí conmigo físicamente, aún siento su energía y me empuja para seguir adelante en mi carrera”, concluyó el joven actor amante del “fitness”.