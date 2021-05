Las carreras en la industria del entretenimiento tienen altas y bajas y el puertorriqueño Guillermo Martínez definitivamente está teniendo un gran momento.

Después de cinco años de trabajar en la animación distintiva de la película “The Mitchells vs The Machines”, el estreno de la producción de Sony Animation ha sido todo un éxito. El filme ha estado en el top 10 de la plataforma de “streaming” desde su debut la semana pasada y parte del efecto de ese éxito es que ahora el nativo de Bayamón va a tener la oportunidad de escribir y dirigir su primer largometraje animado.

“No te puedo dar ningún tipo de detalles, pero estoy bien contento y agradecido de tener la oportunidad”, expresó Martínez quien estudió animación en Academy of Art University en San Francisco y luego se desempeñó en Laika y Cartoon Network antes de comenzar a laborar en Sony Animation. Durante una agradable charla por Zoom, Martínez hablo de su trayectoria profesional y del proceso creativo de “The Mitchells vs The Machines”.

¿Trabajar en animación siempre fue parte de tus objetivos profesionales?

“Desde los tres años siempre me gustó la animación. Mucha gente habla de cómo empezaron viendo películas de Disney, pero a mí lo que me fascinaba el bloque animado de Liquid Television en MTV. Desde que vi eso sabía que la animación sería mi norte. Pero para ese momento no había industria de animación en la Isla y por eso fue que me lancé a California. Tardé casi una década en llegar a la posición que tengo ahora, pero definitivamente valió la pena”.

Para alguien que no sabe nada de producción de cine o de la industria, ¿como tú le explicas lo que es tu trabajo como Supervisor de Historia para Sony Animation?

“Pues esa posición básicamente es como la mano derecha del director de una producción y maneja todo lo que tiene que ver con la historia. Yo tomo un libreto y junto a mi equipo desciframos cómo va a ser la cinematografía y el ritmo. Es como traducir el libreto a “storyboards” antes de que llegue a los animadores. Es parte del proceso para asegurarnos de que todo en el desarrollo de la historia está funcionando antes de que los animadores trabajen en ella. Así que mi labor específicamente es supervisar al equipo durante el proceso de hacer los “storyboards”. Pero en nuestra última película “The Mitchells vs The Machines”, el director en par de ocasiones me solicitó que yo hiciera “storyboards” de ciertos momentos de la historia. La realidad es que hice muchas para escenas diferentes y tuve que manejar diferentes labores durante el proceso de hacer esta película”.

Una de las cosas que resulta genial de “The Mitchells vs The Machines” es que el estilo de la animación es como si la protagonista de la película fuera su directora y editora. ¿Esa decisión creativa estuvo presente desde el principio o fue algo que determinaron durante la producción del filme?

Eso surgió de las reuniones iniciales con el departamento de arte. Ellos tenían unos detalles que eventualmente fueron bautizados como “Katievision”. Primero no estábamos seguros si lo debíamos hacer, pero lentamente se fue incluyendo en diferentes partes de la película. Pero fue algo que se fue modulando en el proceso, porque hubo una versión que estaba demasiado sobrecargada de eso. Al principio no sabíamos si iba a funcionar porque Imageworks se concentra mayormente en animación 3D, así que para hacer eso hubo que establecer una colaboración con unos animadores 2D. Fue un proceso largo, pero funcionó y la realidad es que carga con el alma de la película”.

¿Por que tú crees que una película con un estilo tan especifico y una historia particular ha tenido una acogida universal en Netflix?

“Esto va a sonar bien clichoso, pero nosotros no sabíamos lo que iba a pasar con la película. Sabíamos que el filme tendría su audiencia, pero no que su alcance sería tan amplio. He tenido amistades escribiéndome para decirme que sus hijos la están viendo por quinta vez y que me odian (Se ríe). También he escuchado historias de personas que hace tiempo no hablaban con sus padres y los llamaron después de ver la película. Creo que detrás de todo, la animación y la locura de la trama, está un filme que celebra la importancia de la familia y eso definitivamente es universal. El centro de la película es un padre y una hija aprendiendo a comunicarse. El “pitch” de la película era una fusión de “Little Miss Sunshine” con “The Terminator”, pero el núcleo sigue siendo algo bien personal y emotivo”.