El trabajo de un doble en pantalla tiene que ser invisible para los ojos del espectador, pero eso no quita que el puertorriqueño Lorenzo Orozco atraviese uno de los mejores momentos de su carrera como “stunt performer”.

El boricua inició este año celebrando ser parte del éxito rotundo de “Spiderman No Way Home”. Fue el doble del actor Adam Canto en la película “Agent Game” junto a Mel Gibson y Dermot Mulroney, dio el brinco a la televisión para doblar a Holt McCallany en “61st Street” y Chris Noth en “The Equalizer” y esta semana regresó a los cines como el doble de Nicolas Cage.

Esta es la tercera ocasión que representa al veterano actor, esta vez con el estreno de “The Unbearable Weight of Massive Talent”. Orozco, quien durante más de una década ha tenido la oportunidad de doblar a actores con Ben Affleck, Sean Bean, James Scott y Michael Madsen, tiene tres proyectos más que estrenan este año, incluyendo una participación destacada en una de la películas de superhéroes más anticipadas.

Durante una interesante conversación virtual, Lorenzo le dio a los detalles a El Nuevo Día de cómo la disciplina que desarrolló como atleta en la Universidad del Turabo ha sido la clave para su desempeño, el método especial de Nicolas Cage para su nuevo filme y su primera participación en el universo cinematográfico de Marvel.

Antes de comenzar profesionalmente como actor, te habías destacado como atleta. ¿Cómo fue la transición a incursionar como “stunt performer” frente a las cámaras?

“Fue en un casting en Puerto Rico, cuando la superdirectora de casting Soraya Sanjurjo me habló de Luis Raúl Alcocer, que es coordinador de stunts en Puerto Rico y que yo tenía el talento y el potencial para trabajar con él. Así que rápido dije, eso me interesa. Porque yo desde niño todas las hazañas que yo veía en las películas yo las trataba de hacer. Así que viniendo de una trasfondo de pista y campo y al ser pertiguista, eso logró que se me considerara como gimnasta. Me entrevisté con Luis Raúl y rápido en el primer mes de mi carrera como stunt performer hice dos producciones. La serie “Angels and Diamonds” y la película “The Losers”.

¿Recuerdas cuál fue tu primer “stunt” oficial para la pantalla grande?

“En “The Losers” pude trabajar con Garrett Warren, que es el que está trabajando en las secuelas de Avatar, y me tocó hacer de soldado. Recibir un golpe de Jeffrey Dean Morgan y luego un accidente en un auto. Todo muy técnico y es algo que es repetitivo. Requiere mucha disciplina para poder desempeñarse en esa posición”.

Luego de eso, ¿cómo fue la experiencia de evolucionar profesionalmente como “stunt performer”?

“Pues es bien complicado. Tuve la dicha de trabajar mucho en Puerto Rico. Fue de esa forma que fui abriendo puertas para dar el brinco a trabajar en Nueva York. Tuve que entrenar mucho en artes marciales, boxeo, manejar autos y eso es algo que hay que hacer siempre. Ahora mismo he estado entrenando con varias amistades en Atlanta para trabajar con cables en las escenas. Como ‘stunt performer’ tienes que tener una preparación completa. Supongamos que me van a contratar como el doble de un actor, si no tengo un “reel” de lo que puedo hacer en acción con un auto, pues le van a dar las escenas de manejar a otro doble. Así que hay que entrenar con la gente correcta para estar listo para hacer de todo. Luego de eso haces tus “demos” profesionales para poder presentarlos y participar de todo tipo de proyecto”.

Pues no hay que suponer. Tú has sido el doble de Nicolas Cage en tres de sus películas, incluyendo la más reciente, “The Unbearable Weight of Massive Talent”. El gancho de esa producción es que Nicolas Cage hace de Nicolas Cage. Tú que has podido compartir con el a nivel profesional ¿cuán lejos o cerca está la versión de Nicolas Cage de esa película de la realidad?

“Como actor, Nicolas Cage durante su carrera ha utilizado unas técnicas de actuación que lo llevan a tener un método un poco exagerado en pantalla, pero eso no quiere decir que su personalidad sea así. El es alguien bien tranquilo. Es alguien que siempre está leyendo mucho y tiene unos gustos estrambóticos. A él le gusta todo lo que registre fuera de lo normal. En este papel es un Nick exagerado que juega con la percepción que el público tiene de él. Ha dicho en muchas entrevistas que no quiere ver la película, porque lo que está en pantalla definitivamente no es él. Y puedo dar fe de que él es una persona muy calmada, pero la película presenta a un Nicolas Cage superhiperactivo para crear una comedia excelente”.

¿Cómo lograste establecer tu relación profesional con Nicolas Cage para llegar a ser su doble en tres películas?

“Partiendo de la primera película que filme con él en Puerto Rico. Para mí fue un elogio bien grande después de haber hecho unas escenas y él estaba viendo lo que yo estaba haciendo en unos monitores en el set, vino a donde mí, me saluda y me dice “Lorenzo eres un buen stuntman, quiero que me dobles en otras películas. Te puedo poner en contacto con mi agente , por si quieres seguir trabajando conmigo”. Y yo dije claro que sí. Cuando terminamos de filmar en Puerto Rico, me dijo “La pasamos bien, pero nos vamos a ver pronto en agosto”. Eso era para una película que iba a filmar en Japón que no se dio por varios contratiempos con la producción, incluyendo que al director le dio un ataque al corazón. Pero más adelante nos encontramos de nuevo en Atlanta para trabajar en ‘Willie’s Wonderland’. Eso fue un mes completo trabajando con él y fue durante esa filmación que me invitó a continuar trabajando a su lado en “The Unbearable Weight of Massive Talent”.

Además de eso, ahora eres uno de los pocos puertorriqueños que me puede decir la diferencia entre trabajar un stunt para una película de Marvel y uno para una producción de DC. Sé que de ese último no me puedes dar detalles, pero ¿cómo se da la oportunidad de ser parte de Spiderman No Way Home?

“Bueno, como tú dices, de Spiderman ya puedo hablar algo porque lo primero que sucede es que tienes que firmar un NDA ( Non-Disclosure Agreement) que no te permite decir nada hasta que salga la película. En Marvel son bien estrictos. Ese tipo de proyecto tú estás trabajando en él y el título de la película no aparece por ningún lado. Esto se dio mientras estaba trabajando en Atlanta, se me pidió que presentara toda mi información y fui escogido. Me tocó hacer de un policía en Nueva York. De todo lo que hice, se ve algo en el filme final, pero en este tipo de producción no todo llega a la versión final, aun cuando se haya trabajado un stunt elaborado alrededor de una explosión. Fueron varias semanas de trabajo y fue una experiencia bien chévere. La entrada para el mundo de DC se va a dar para octubre de este año. Ya hablaremos más adelante de eso. Lo único que te puedo decir es que es con una superestrella y estoy bien entusiasmado porque es una participación superimportante dentro de la película”, culmina.