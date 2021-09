“Aunque parezca extraño, yo llevo listo para decirle adiós a este show por mucho tiempo ya”, aseguró el actor británico Tom Ellis sobre el haber llegado a la sexta y última temporada de Lucifer.

Los últimos capítulos de la saga de Lucifer Morningstar estrenaron esta semana en Netflix y han sido diseñados específicamente para los fanáticos del show que siempre han querido más.

Durante una rueda de prensa para promover el final del programa, Ellis le aseguró a El Nuevo Día que esta última resurrección del show lo tomó por sorpresa.

“La realidad es que cuando filmamos la quinta temporada pensábamos que ese sería el final del show”, explicó el actor, quien solo sonríe cuando se le pregunta si está satisfecho en donde termina su personaje. “Yo me había estado preparando mentalmente para llegar al final desde que me dijeron eso. Llevo esperando el final por mucho tiempo. Y antes de poder estar listo. Me dijeron que tendríamos una sexta temporada. Así que cuando sí llegamos al final, siento que ya genuinamente estaba preparado”, afirmó Ellis.

La posibilidad de decirle adiós a Lucifer es algo que ha estado vigente desde que el show fue cancelado por FOX después de sus primeras tres temporadas. Netflix había dado el visto bueno para dos temporadas adicionales, pero el furor de los fanáticos propulsó a los ejecutivos del servicio de ‘streaming’ más competitivo a contactar a los productores para una temporada más.

Difícil decir adiós

“El único consuelo que le puedo ofrecer a los fanáticos es que para nosotros, también ha sido bien difícil terminar con el show y con estos personajes”, comentó la productora Ildy Mondrovich. “Para nosotros esta temporada fue como un regalo, porque se suponía que la quinta sería la última. Así que producir cada episodio fue como una catársis y una oportunidad de cerrar exactamente como queríamos, con todos los personajes. Nuestra esperanza es que los fanáticos del show sientan que el cierre ha sido gratificante”, enfatazió la productora.

El showrunner del show, Joe Henderson, aseguró que lo más divertido de estos episodios nuevos fue mirar hacia atrás a todo lo que hicieron con estos personajes durante las temporadas anteriores.

“Fue bien divertido fue hacer referencia a episodios del pasado para poder ilustrar lo mucho que ha cambiado la relación central entre Chloe y Lucifer, y sobre todo, lo grande que ha sido la jornada del personaje titular. Para mí, ha sido satisfactorio pero siento que no es un final y que todos podemos imaginarnos cómo continúan las cosas para estos personajes después de nuestro ultimo episodio”, insistió Henderson.

Para el intérprete del show titular, ese viaje nostálgico fue una experiencia emocional. “Estar listo para terminar con el show no significa que no fue algo emocional para mí”, aseguró Tom Ellis. “Hubo un momento donde volvimos a filmar una escena como la del piloto. Y estar en el mismo lugar, con el mismo actor y en el mismo carro fue surreal y maravilloso. Fue como viajar al pasado con la nostalgia de lo maravilloso que ha sido ser parte de este show”.