Hasta el momento, el único director que ha logrado trascender el “universo cinematográfico de The Conjuring” es James Wan. Como director, Wan definió los parámetros visuales que dieron paso a más secuelas y spin off, mientras que expandió su filmografía dirigiendo una secuela de “Fast and Furious” y la primera aventura cinematográfica de “Aquaman”. Si “The Nun 2” es evidencia de algo es que su director Michael Chaves se está posicionando para seguir los pasos de James Wan. Después de un trabajo promedio en “The Curse of La Llorona”, la dirección de Chaves de “The Nun 2” utiliza imágenes ingeniosas que generan los mejores sustos de las películas subsiguientes de esta franquicia.

Durante una breve y agradable charla virtual con El Nuevo Día, el cineasta habló de cómo calibró los sustos de su nuevo filme y de cómo reducir la escala del guion resulto en una secuela más tenebrosa.

Esta película tiene los mejores sustos de este universo cinematográfico. ¿Cómo los calibras? ¿Es algo que sucede durante la filmación o en posproducción?

MC- Pues, muchas gracias. Estoy bien orgulloso de todos los sustos y estoy orgulloso de toda la película. (Sonríe) La realidad es que tienes razón, eso es algo que tiene un elemento rítmico, que se trabaja en todas las etapas de contar la historia. A nivel de guion se trabaja, cuando se está filmando se trabaja y también en el cuarto de edición. A nivel conceptual es todo sobre crear expectativas en el espectador y entonces empujarlos en otra dirección. Pero para mí es algo que es divertido de trabajar. Requiere un nivel de preparación bien alto, pero también flexibilidad a descubrir cosas tanto en el set como en el cuarto de edición

PUBLICIDAD

¿Tienes un susto que sea tu favorito de esta película?

MC- Pues no sé si es mi favorito, pero el que más trabajo dio fue la secuencia en que Irene está sola en el kiosco de revistas. A nivel técnico, ese fue el más difícil de ejecutar.

La trama de esta secuela expande el alcance de la maldición de la Monja. ¿Disfrutaste más de contar la historia de los personajes nuevos que tener que heredar a Frenchy e Irene de la primera película?

MC- Irene y Frenchy son la razón por la cual hice la película. Su relación me parece interesante y bien dinámica para tenerla como el núcleo de un filme de horror porque hay un poco de tensión aunque ella sea una monja. Pero el reto de esta película fue seguir desarrollando eso aunque la trama los tiene separados por gran parte del filme. Pero fue extremadamente divertido trabajar con un elenco tan talentoso, independientemente de que tuvieran personajes nuevos o viejos. (Se ríe)

Eventualmente, el clímax del filme sucede en una sola localización. Pero ¿disfrutaste de expandir la escala del primer filme?

MC- Sabrás que había versiones del guion donde la escala era aún más grande porque la escuela no era en una sola localización. Estaba dividida en diferentes partes de un pueblo. Pero para generar intensidad y claustrofobia nos pareció necesario reducir la escala a la escuela y lograr tener secuencias de suspenso bien memorables.