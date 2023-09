El “Universo de The Conjuring” se sigue expandiendo con el estreno de The Nun 2, largometraje de Warner Brothers que llega este jueves a los cines. Uno de sus triunfos menores es no poder achacarle el que “el chicle se sigue estirando” con una trama inventada que solo existe para seguir generando precuelas de bajo presupuesto. Esta película es bastante superior a la anterior y la precisión de la dirección de Michael Chaves hace buen uso del ente maligno titular, generando los mejores sustos de cualquier otro “spin off’ de The Conjuring.