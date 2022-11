“Lograr que el rayo caiga dos veces en el mismo sitio es una misión imposible, pero eso es básicamente el punto de partida cuando trabajas en un filme de una franquicia”, indicó el cineasta Rian Johnson quien recientemente ha dado el brinco de trabajar en una secuela de “Star Wars” a crear su propia franquicia original bajo la etiqueta “un misterio de ‘Knives Out’”.

Después del éxito comercial y critico de “Knives Out”, Netflix le pago al guionista y director una suma millonaria para que creara más misterios que sean resueltos por el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. La próxima semana llega a los cines de Estados Unidos y Puerto Rico el primero de tres filmes que Johnson estará realizando con Netflix. “Glass Onion” coloca a Craig en el centro de una disputa de poder entre un grupo de amigos que se conocen desde la universidad.

Al igual que en el primer filme el actor principal tiene que interactuar con un elenco talentoso que esta vez incluye a Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr y Kathryn Hawn. Sin embargo durante una conferencia de prensa organizada por Netflix para promover el estreno del filme, Johnson insistió que “trabajar en un segundo misterio de ‘Knives Out’ me obligó a reexaminar lo que me inspiró a hacer la primera película que es lo mucho que adoro las novelas de Agatha Christie. En cada una de sus historias Christie hacía algo completamente diferente. Siempre se las ingeniaba para satisfacer la necesidad central de crear un misterio, pero la ejecución y el tono siempre era distinto. Así que me dejé guiar por ella y decidí no repetir lo que hicimos en la primera película y dejar que esta tuviera otro tono, otro ritmo y definitivamente otra estructura.”

El director se habrá esforzado en hacer algo distinto, pero sus actores insisten en tener una experiencia especial durante la filmación y al ver el resultado final. “La realidad es que todo comienza con Rian” aseguró Janelle Monáe, quien tiene uno de los retos actorales más grandes de ‘Glass Onion’, que no se pueden detallar para no arruinar la ejecución del rompecabezas que ha sido construido por Johnson. “El guion es indiscutiblemente genial, pero él busca la forma para que ese tono sea tangible para su elenco en el set. Su actitud es ‘vamos a colaborar y podemos jugar con esto’. Trabajar con el no es solo hacer una película, es una verdadera experiencia. Y para mí es una que siempre voy a llevar en mi corazón. Fue como estar en un campamento de verano que nunca quieres que termine.”

El respeto y apoyo que Johnson le da a sus actores no es ningún secreto en Hollywood. “La realidad es que hay una lista larga de actores que quiere trabajar con Rian” aseguró Ram Bergman, quien ha producido todos los filmes que Johnson ha escrito y dirigido. “De aquí en adelante el reto es encontrar el grupo correcto que le haga justicia a los personajes que están atados al misterio central. Con el elenco correcto los personajes trascienden sus arquetipos y la magia de la producción se triplica” insistió el productor que ya está planificando los próximos dos misterios de esta serie.

Para Kate Hudson la magia de su personaje consistió en como el guion y la dirección de Johnson le permitió ir más allá de ser la rubia boba de una comedia de enredos. “Para mí todo lo que hace Birdie está atado a su necesidad de siempre ser vista y tener la aprobación y el amor de los demás. Lo otro que me pareció genial es la inocencia que ella tiene sobre las limitaciones de su inteligencia. Yo le dije a Rian, ‘creo que debemos dar por sentado que ella solo entiende como tres palabras de lo que está diciendo todo el mundo’ (se ríe). Pero lo genial es que con este director, eso es solo la superficie. A mí me encanto explorar el lenguaje corporal del personaje, que te dice muchas otras cosas de quien es ella y lo que quiere de cada situación en la que se encuentra. Yo me crie y tengo disciplina de bailarina, así que para mí eso es algo maravilloso. La escena en la piscina fue de mis favoritas para filmar. Porque pude habitar el personaje a su totalidad y con la dirección de Rian pude expandir lo que ella es mas allá de lo que estaba en el guion”.

De la misma forma, Edward Norton indica que su personaje parecería ser una sátira de varios de los millonarios “que han estado en las noticias recientemente. Pero los filmes de Rian siempre buscan algo más complejo y menos obvio. Así que en vez de seleccionar a alguien en específico, el y yo decidimos que la clave para interpretar a Miles es que nunca ha tenido una idea original en su vida. Eso transformó lo que estaba en la página y me dio la oportunidad de explorar un sin numero de cosas bien divertidas. Es increíble porque te sientas a ver la película y el trabajo es tan detallado y meticuloso. Pero cuando estás filmando no se siente de esa forma. Como el director y todo su equipo está tan preparados, todo el mundo se siente que está de vacaciones. Eso crea el espacio para que los actores se diviertan y con el talento de la dirección, esa energía es tangible para el público.”

Al concluir la conferencia de prensa fue evidente que Johnson estaba agradecido de los cumplidos de sus actores pero cerró insistiendo “que lograr que todo parezca que fluye sin mucho esfuerzo en pantalla, es algo que requiere mucho trabajo. Yo me alegro mucho que ellos la hayan pasado tan bien durante la filmación. Yo también me divertí muchísimo y me encantaría hacer todas mis películas con ellos. Pero me consta que la razón por la cual la película es divertida y funciona es que cada uno de ellos lo dio todo”.