Si el estreno de “The Gray Man”, la nueva superproducción de Netflix que ya está disponible en cines y estrena este viernes en la plataforma digital, es evidencia de algo es que todo es bello y más grande en el cine, aun con un guion defectuoso. La adaptación de la novela homónima de Matt Greney consistentemente se queda corta de reinventar las convenciones del género de acción y espionaje de la trama. El libreto retiene la estructura de una novela, pero no tiene el espacio para desarrollar los personajes más allá de sus arquetipos.

Afortunadamente los directores Anthony y Joe Russo (“Cherry”, “Avengers Endgame”) se las ingenian para resolver este problema. Primero apoyándose por completo de un elenco de primera, que tiene a Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas en roles principales junto a Billy Bob Thorton y Alfred Woodward en participaciones claves. Luego le entrega al espectador secuencia tras secuencia de acción que cuenta con una escala e intensidad que resulta extremadamente difícil de resistir.

Cabe la posibilidad de que en una pantalla pequeña, los tropiezos del guion registren de una forma más grande. Lo que sí es irrefutable es que los directores de esta película han construido las secuencias de acción de esta película para ser consumidas en la pantalla de un cine. La precisión de su ejecución en muchas ocasiones recuerda la intensidad tangible y emocionante que logró James Cameron en “Terminator 2 Judgement Day”. Lo que los hermanos Russo no logran heredar de ese clásico es cómo los momentos de acción ayudaban al desarrollo de los personajes. La simpleza del libreto logra que “The Gray Man” sea más como una película de Michael Bay (“Bad Boys”, “The Rock”) sin el ruido hiperactivo que ese director utiliza para dramatizar acción en la pantalla grande.

PUBLICIDAD

La falta de complejidad en los personajes es contrarrestada por las interpretaciones de los actores. El sociópata interpretado por Chris Evans, quien tiene la tarea de tratar de eliminar un misionario (Gosling) que accidentalmente descubre los secretos más escandalosos de corrupción en la CIA, no tiene una cualidad distintiva que no vaya más allá del estilo extrovertido de sus atuendos. Lo que sí tiene es al actor divirtiéndose de poder portarse mal en pantalla con los mismos directores que lo amarraron al escudo de Capitán América. De la misma forma, Gosling no tiene mucho que hacer con su antihéroe que no sea canalizar una variación de lo que actores como Humphrey Bogart y Harrison Ford hubieran hecho con el personaje. Muy lejos de sus interpretaciones detalladas en filmes como “Drive” o “The Place Beyond The Pines”, pero no deja de ser entretenida.

Típicamente, el rol menos desarrollado le toca a Ana de Armas, como una agente de la CIA con un compás moral sólido que queda atrapada entre la agenda de los personajes de Gosling y Evans. Los Russo tratan de resolver esto entregándole los momentos más audaces y destacados de la acción a su personaje. Entre esto y su participación en “No Time To Die”, la actriz parece estar pidiendo abiertamente ser la protagonista de una franquicia de acción.

Aunque no hay mucha creatividad en la forma en que se trata de contrarrestar las debilidades de su guion, su ejecución en gran escala evoca la era donde los “blockbusters de verano” no eran dominados por un solo género y donde la pantalla grande siempre era la mejor opción para consumir este tipo de película.