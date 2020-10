Así como su título, “Bravas”, se presentan sus tres protagonistas en la nueva serie de YouTube Originals, filmada en Puerto Rico, y que estrena a partir del 7 de octubre a través del canal de la cantante y exponente del género urbano Natti Natasha, quien fungió como productora ejecutiva.

Dirigida al mercado latino, la serie de ocho episodios que irán estrenando semanalmente, cuenta la historia de de tres amigas, “Mila”, “Roja” y “Ashley”, quienes se empoderan para buscar transformar sus vidas a través de la música urbana.

“Cuando empezó esta jornada no tenía idea de lo que me esperaba, así que fui explorando el punto de vista de la mujer en la industria del reguetón que se ha perdido por varios años en la música. Así vemos a una Ivy Queen en ese tiempo antes de que se comenzara a ver una nueva era en este género, y exploré ideas que realmente representaran ese punto de vista de la mujer en la cultura”, indica el director y productor de “Bravas”, Jessy Terrero.

En la creación de esta serie, que fue grabada en diferentes localidades de Puerto Rico a finales del 2019, el cineasta dominicano-estadounidense contó con la escritora puertorriqueña Kisha Burgos, con quien además formó parte del equipo que escribió la serie “Nicky Jam, El Ganador”.

El cineasta y productor Jessy Terrero

“Kisha Burgos es una gran escritora que conozco hace mucho tiempo, así que cuando estaba explorando este proyecto sabía que era extremadamente importante contar con una escritora mujer, que tuviera el control en esta historia que se narra. Así que le escribí para que fuera parte del equipo creativo de ‘Bravas’ y fuera desarrollando la historia”, explica el cineasta fundador de la compañía de producción Cinema Giants, al revelar que además de haber sido una experiencia increíble, hicieron un buen equipo por la amistad que los une.

“Llevar un mensaje de la cultura latina a nivel mundial ha sido mi misión durante toda mi carrera, como dominicano y latino criado en Nueva York, donde me seguían hablando en español. Hay que buscar que siempre seamos representados en los filmes y en la televisión”, resaltó Terrero, quien tuvo la oportunidad de escoger a las noveles actrices que estelarizan la producción, para darles una voz, resaltar su talento y que se rodearan con personalidades de la música urbana.

Como parte de la producción, cuya banda sonora es una mezcla de canciones originales de diferentes artistas latinos, se integran en la actuación varios cantantes de reguetón y música urbana, como Natti Natasha, Wisin, Audri Nix (quien encarna a “Mila”), Lyanno, Darkiel y Jon Z. Asimismo, el reconocido creador de contenido en YouTube y cantante Daniel El Travieso, tiene una participación dentro de la historia.

Resaltar la popularidad mundial de la música urbana latina era parte importante de este proyecto, por lo que Terrero explica que era fundamental que el talento seleccionado fuera puertorriqueño. Ver rostros frescos en acción, escuchar voces auténticas pronunciando las palabras de Burgos y del resto del equipo de escritores, y la vibra en el set de grabación lo describió como una experiencia maravillosa, aún con los retos que enfrentaron.

Dos de esos rostros nuevos encarnaron los papeles protagónicos de “Roja” y “Ashley”, las jóvenes puertorriqueñas Amanda Antonella y Nohemy Águila, para quienes esta experiencia fue única y con la que aseguran se les abrirán puertas fuera de Puerto Rico, tanto en la música como en la actuación.

Para Amanda, quien desde pequeña ha estado en los sets de grabación de comerciales y filmes, pues su mamá es vestuarista y “casting director”, volver a grabar para interpretar el papel de “Ashley” significó reencontrarse con muchos colegas.

“Como fue grabada en Puerto Rico, cuando llegué al set fue tremenda experiencia y una gran oportunidad tratándose de la primera serie latina por Youtube y que fuera enfocada en lo femenino, ya de por sí era un ‘big deal’, un honor”, indica la actriz y modelo, cuyo primer papel protagónico fue en 2017 en “El Silencio del Viento”.

La actriz y modelo Amanda Antonella

En el caso de Nohemi, su trasfondo ha sido la música como compositora y cantante de pop urbano en inglés, pero esta fue su primera experiencia actuando, lo que representó todo un reto interpretar el papel de “Roja”, quien junto a “Mila” logran hacer un dúo similar al de Wisin y Yandel, pero en versión femenina para explorar un camino en la música.

“Para mí fue bien retante porque nunca había actuado. Se me hizo muy difícil y más cuando te entregan el libro de todo lo que te tienes que aprender, además del horario que fue extremadamente fuerte porque estás seis días grabando, 12 horas al día. Le dedicas ‘full’ tres meses de tu vida a este personaje que no eres tú. Mentalmente me agoté, pero pude aprender muchas cosas y creé esa estámina para poder aplicar ese mismo profesionalismo en mi carrera artística”, expresó la joven de 26 años, de Bayamón, quien luego de 10 años de residir en Estados Unidos decidió mudarse a la isla tras surgir la oportunidad de protagonizar “Bravas” y dijo sentirse enamorada de la actuación.

La cantante y actriz Nohemy Águila (@geesusreyes)

Con la situación actual que vive Puerto Rico ante los feminicidios y violencia contra la mujer, ambas actrices encuentran que es el momento oportuno para el lanzamiento de “Bravas” al mostrarse en la trama a tres mujeres empoderadas que para lograr sus anhelos, se defienden y exploran un camino en la música, precisamente en un género que es dominado por hombres.

“Aparte de la música, visuales y la trama, tiene un mensaje bien poderoso e importante como el feminismo, el empoderamiento femenino, la violencia de género, la diversidad sexual, que son temas que han sido tabú. Se muestra el empoderamiento de la mujer en esta industria patriarcal en la que se le hace bien difícil a las mujeres y muestra que se puede sola siendo mujer, de que en la unión esta la fuerza y que en vez de irnos en contra, si como mujeres nos unimos tomamos fuerza y llegamos adonde queremos”, explica Amanda.

“Fue muy bonito poder ser una voz y usar mi plataforma para traer atención a estos temas, que nosotros los jóvenes seamos los que toquemos, y provoquemos el cambio en nosotros mismos. Que seamos fuertes, que nos unamos y peleemos por lo que es correcto y no tengamos miedo”, añadió Nohemy.

Por otra parte, Margie Moreno, quien es líder creativa de YouTube Originals para Latinoamérica, comentó que al tratarse de una serie dramática, además de musical y estelarizada por féminas, implica más retos porque hay más detalles que discutir.

“Cuando sobrepasas esos elementos hace algo único y extraordinario. Decidimos apoyar a ‘Bravas’ porque para nosotros en YouTube Originals es muy importante darle voz y exponer el talento al mundo entero. Cuando vimos la oportunidad de exponer el talento boricua, como parte del talento latino, lo vimos como una gran oportunidad para nosotros de la manera que se sintiera muy sistemático y mostrar el potencial a una audiencia internacional”, concluyó.