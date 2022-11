Son pocas las secuelas que logran ser más efectivas limitándose a reciclar los elementos esenciales del filme original, pero eso es exactamente lo que sucede con “Enola Holmes 2″.

La producción, que estrena este viernes en Netflix, resulta ser mucho mas ágil y entretenida que la primera película. Al no tener que invertir tiempo estableciendo el tono o la propuesta visual, esta segunda parte queda libre para explotar todos los elementos distintivos de la primera película.

Esto se traduce en más del encanto efervescente de Millie Bobby Brown en el rol titular, más acción, más del conflicto romántico que no resolvió en la primera película y en esta ocasión mucho más de Henry Cavill como Sherlock Holmes. De todo esto, el elemento crucial resulta ser la complicidad que la actriz principal logra establecer con el espectador al constantemente dirigirse directamente a ellos. El tener a la hermana menor de Sherlock Holmes como la narradora y el coro griego de su propia historia, permite que los elementos más convencionales y predecibles del guion pasen desapercibidos. Lo mismo las secciones del filme que utilizan animación para dramatizar la forma en que la protagonista visualiza sus teorías sobre el misterio que está tratando de resolver.

La trama de la secuela comienza presentando como Enola (Bobby Brown) no ha podido tener éxito en Londres con su propia agencia detectivesca. La sombra del éxito de su hermano mayor no permite que esto suceda. La protagonista está a punto de retirarse de la profesión que más le apasiona y que honra el legado de su madre (Helena Bonham Carter), cuando una huérfana la contrata para dar con el paradero de su hermana mayor. Este caso empuja a Enola Holmes hacia un laberinto de corrupción que ha sido construido alrededor de fábricas que se encargan de explotar la falta de derechos de las mujeres en la era de la Industrialización. El primer viraje sorpresa es que este misterio aparenta estar directamente ligado con el caso más importante de Sherlock Holmes (Cavill).

Irónicamente, tener más de la creación más famosa de Arthur Conan Doyle, resulta ser uno de los puntos más débiles del filme. No porque el personaje secuestre la trama del personaje titular. El guion logra sostener en todas sus secciones que Enola siempre será el núcleo de todo lo que suceda. El problema resulta ser que Cavill no logra darle un toque interesante o novedoso a este rol. Su mejor momento como este personaje es una secuencia donde Enola tiene que lidiar con un Sherlock que está borracho y amargado. Fuera de eso, el actor no logra hacer nada que elimine o por lo menos iguale lo que Benedict Cumberbatch y Robert Downey Jr. han hecho con el rol en los últimos quince años.

Aún así, la efectividad de esta secuela y la chispa que genera Millie Bobby Brown en el rol titular apunta que puede haber toda una serie de aventuras con Enola donde la única referencia a su famoso hermano sea el apellido que comparten.