El estreno de “Seneca” en HBO Max parecería ser el resultado de los cambios en diversidad y representación que la industria de entretenimiento lleva discutiendo abiertamente durante los últimos cuatro años. El filme tiene a un protagonista latino que se lanza a buscar el sueño de ser actor y constantemente se topa con una cultura que no está listo para incluirlo.

Sin embargo, vale la pena resaltar que el filme es producto del esfuerzo independiente del puertorriqueño Armando Riesco y su colaborador Jason Chaet, co-guionista y director del filme. En la película, Riesco traza una jornada paralela a su desempeño como actor profesional. Durante dos décadas el actor ha trabajado con Oliver Stone (“World Trade Center”), Spike Lee (“25th Hour”) y Steven Soderbergh (“Che”), pero entre medio de esto hay muchos roles secundarios en un sin número de series de televisión (“Blue Bloods”, “Power”, “Law and Order”). Durante una agradable charla telefónica, el puertorriqueño quien lleva más de 15 años establecido en Nueva York habló con El Nuevo Día sobre cómo su experiencia como actor se convirtió en el trampolín creativo para la realización de “Seneca”.

Cuéntame como ir recolectando ciertas vivencias o anécdotas te llevaron a escribir el guion de “Seneca”. ¿Siempre fue concebido como un largometraje?

AR-Una de las relaciones principales que se examinan en esta película es con un mentor mío. En realidad se llamaba Padre Golden, en la película el personaje se llama Rubén. Yo lo conocí cuando tenía 14 o 15 años. Y desde ese entonces yo sabía que yo quería honrarlo a él de alguna manera. No sabía cómo o que iba necesariamente a escribir una película. Así que nunca hubo un momento de decir, esto es bueno para una película. Todas esas experiencias se fueron amontonando. Mi relación con él y las experiencias que he tenido como actor en Nueva York, muchas de ellas muy raras, que yo mismo no pudo creer que son verdad (se ríe) Las cosas más raras y peculiares de la película son las que en realidad pasaron. La historia de David no es una biografía pero mucho de su jornada viene de mis experiencias y de las de Jason (Chaet su co-guionista y director del filme) Es un trabajo de ficción pero hay mucha realidad en la película. Y lo más real es el sentimiento que carga el filme. Eso es algo que es bien honesto.

Algo que viene directamente de tu vida es la experiencia de tratar de crear una carrera como actor. Llevas dos décadas en esa profesión ¿Cuánto te tardaste en aprender las lecciones que le llegan a tu personaje en “Seneca”?

AR- La película lidia con la idea de lo que es el triunfo. Este personaje está convencido de que solo hay una forma de triunfar para él. Eso lo ha llevado a ignorar todos los otros triunfos que ya tiene en su vida. Parte de su jornada es poder identificar eso. Creo que es algo que tiene en común con “El hijo de la novia”, que definitivamente nos sirvió de inspiración. Pero a diferencia de cómo es en una película, eso es algo que no se aprende en un solo momento. Eso es algo que uno va aprendiendo más a largo plazo y es un proceso que continúa. Es algo que es más fácil de aceptar ahora que cuando tenía 25 años, cuando me quería comer el mundo. Es una batalla continua. Pero al haber tenido las experiencias, ahora a los 42 me siento mucho más cómodo.

¿Cómo se incorpora el tema del huracán María en la jornada particular del protagonista de “Seneca”?

AR- Yo no entiendo que esta es una película sobre el huracán María. Y no quería que lo fuera, porque no es mi experiencia. Mi experiencia es de ser una persona que está fuera de la Isla viendo eso pasar. Y no te diría que fue tan traumática como estar allí, pero sí fue algo surreal. Yo estuve aquí en Nueva York para el 9/11 y tú salías a la calle y podías ver que todo el mundo estaba en shock. Cuando pasó el huracán María, tu salías a la calle y tú eras el único en shock. El mundo seguía como si nada. Mientras que a muchos de nosotros el mundo se nos había colapsado de cierta forma. Pero esa sección especifica de la película, la filmamos en Puerto Rico y creo que fue el 17 de octubre del 2017. Yo había contactado a mi amigo David Noris, que es un cineasta excelente de Canóvanas. Gracias a Dios él tenía generador eléctrico y así pudimos cargar las baterías para el equipo de sonido y las cámaras. Y de esa forma nos lanzamos a la calle. Y lo que se ve en la película es lo que estaba pasando, no es una recreación. David nos ayudó mucho a darle ese toque de autenticidad.

Has tenido diferentes colaboradores creativos, ¿por qué escogiste a Jason Chaet para “Seneca”? ¿Como es la dinámica entre ustedes?

AR- Jason es mi hermano. Ya me ha sucedido que me han preguntado por qué no hice la película con un director puertorriqueño o por qué no la dirigí yo. Jason y yo tenemos una conexión genuina profunda. Eso fue lo que me garantizó que todo lo que hiciéramos en la película fuera más que nada, genuino y sincero. Eso empezó desde que escribimos el guion juntos. Hay muchas cosas de este personaje que vienen de él y no son mi experiencia. Una de ellas es el que el papá del protagonista haya fallecido y lo que trae eso. El corazón de él está en la película.

En la industria del entretenimiento los temas de representación y diversidad cultural han dominado en los últimos años. ¿Has visto algún cambio significativo en el tipo de rol que se te ofrece como actor?

AR- La realidad es que no ha cambiado nada. Eso no significa que no hay un esfuerzo de algunas personas en la industria que están tratando de generar un cambio. Pero está en manos de nosotros, los creadores latinos, sea en cine, televisión o teatro, de aumentar nuestra representación. Y no solo en los números, la calidad y la autenticidad tiene que ir de la mano. Eso es en parte lo que trato de lograr con “Seneca”. Pero tiene que haber un cambio en el contenido. Porque sí vemos más actores negros, latinos o mujeres en más roles, pero la fórmula en las películas donde se le da ese espacio no ha cambiado.