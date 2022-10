En varias ocasiones durante sus dos horas y veinte minutos de duración, “The School for Good and Evil” parece más un ejercicio corporativo de Netflix que una película efectiva de fantasía juvenil. La adaptación de la novela de Soman Chainani tiene sus momentos de chispa y originalidad, pero estos se cuelan alrededor de un marasmo genérico que evidentemente tiene un objetivo: usar esta historia como un trampolín para tener una franquicia para aquellos que quieren más secuelas de Harry Potter o Descendants.

Cuando a esto se suma que esta película es dirigida por Paul Feig, la producción resulta más problemática. El filme no cuenta con nada del humor o la inteligencia que este director utilizó de forma distintiva en filmes como “A Simple Plan” o “Bridesmaids”. Al igual que en la sección climática de su versión de “Ghostbusters”, el cineasta no encuentra cómo evitar que la cuota de efectos especiales no aplaste su trabajo con los actores. Esto se extiende durante todas las secciones de la trama.

Esta comienza en una pequeña aldea donde dos amigas fantasean con tener una vida mejor. Sophie (Sophie Anne Caruso) quiere escapar de una familia que solo le presta atención para criticarla. Mientras que Agatha (Sofia Wylie) tiene que lidiar con prejuicios y acusaciones de que secretamente practica brujería. Un viraje accidental mágico traslada a las amigas a la institución titular, donde Sophie es colocada en el departamento que entrena a villanos y Agatha en el que explota la bondad natural de los héroes del futuro.

PUBLICIDAD

La reacción de las amigas ante este evento crea confusión y caos entre las directoras de las respectivas escuelas, interpretadas por Charlize Theron y Kerry Washington. Agatha quiere regresar a casa y Sophie insiste que jamás sería una villana. Cuando un libro mágico le da la oportunidad para probar su bondad, Sophie inicia una serie de eventos que ponen a prueba su amistad y ponen al resto del universo en riesgo.

La única evidencia de que The School for Good and Evil es un filme de Paul Feig se manifiesta en lo bien que se acopla el elenco principal a sus roles. A pesar de la naturaleza repetitiva del guion, tanto Caruso como Wylie logran darle un toque distintivo a sus respectivas versiones de lo que es bueno y malo en sus personajes. Mientras que Lawrence Fishburn, Michelle Yeoh se unen a Charlize Theron y Kerry Washington en roles secundarios escritos para que puedan robarse todas sus escenas, a pesar de no tener un impacto real en el desarrollo de la trama. Eventualmente, los esfuerzos de los actores, quedan aplastados por los enredos de la trama y el intento de imponer una escala demasiado grande para un concepto tan simple.