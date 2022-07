“Hacer una película siempre es difícil”, aseguró Jordan Peele durante una conferencia de prensa virtual organizada por Universal Pictures para promover el estreno de “Nope”, su tercer largometraje como guionista y director de esta cinta que estrenó este jueves en los cines locales.

Sin embargo, el ganador del Oscar de Mejor Guion por “Get Out”, insiste que el obstáculo más grande para realizar su tercer filme fue el mismo. “El papel lo aguanta todo, pero la realidad es que no tenía la más mínima idea de si podría hacer esta película. Esta tiene la escala más grande que he usado para contar una historia. Como cineasta el proceso de hacerla fue toda una aventura. Cada departamento del equipo técnico tomó grandes riesgos y estuvieron cien por ciento comprometidos a enfrentarlos. Yo me puse a escribir el guion de una película que no tenía la más mínima idea de cómo dirigir y ellos me ayudaron a descifrarlo. Fue una experiencia espectacular”.

PUBLICIDAD

Lo que Peele sí ha tenido claro desde el principio es que a “Nope” no le aplica la clasificación simple de película de horror que se usó para categorizar “Us” y “Get Out”. Hay un balance entre suspenso y terror, pero el cineasta explicó que “Close Encounters of the Third Kind” fue una influencia bien grande para mí en esta película, su escala y su visión. Pero más que nada, la forma en que Steven Spielberg logra que el espectador sienta que está ante la presencia de algo de otro mundo. Esa experiencia completa de los sentidos con todos los recursos cinematográficos es algo que yo quería hacer con “Nope”.

Aun así, el director insiste que el mejor público para su nuevo filme son los que detestan la idea de estar asustados en un cine. “Nope es una invitación para ellos” dijo Peele con una sonrisa grande. “Eso no significa que no va a ser oscura y que no les va a dar miedo. Pero sí quería crear el espacio para ellos e ir por algo más complejo”. Que exactamente es eso no debe ser revelado antes de ver el filme, pero Peele sí estuvo dispuesto a discutir que “el ADN de esta película está atado a una interrogante bien grande para mí de por qué estamos tan adictos al espectáculo. Y qué es lo que sucede cuando el dinero lo rige todo y hay esta explotación de algo que debería ser puro y de un proceso creativo que idealmente debería darse de forma natural”.

Esa premisa es presentada al explorar la dinámica entre dos hermanos, interpretados por Keke Palmer y Daniel Kaluuyaa, que se convierten en las figuras centrales de la trama. “De muchas formas, OJ y Emerald representan dos lados diferentes de mi personalidad”, explicó Peele. “Por un lado, yo disfruto mucho de mi privacidad. La idea de tener a una masa de gente observándome todos a la vez es algo que me aterra. Pero a la misma vez, yo he construido mi carrera delante de un público. Así que esa contradicción y contraste me ayudó a crear la dinámica y los matices de los protagonistas de esta película”.

Peele no quiso comentar si esta película honra o eleva lo que ha hecho como director y guionista en sus ofertas anteriores. Lo que estuvo dispuesto a decir es que tiene claro que Nope “es una película que no se podría haber hecho hace cinco años. Es un guion de contenido original, protagonizada por minorías de color, dirigida por un hombre negro con un gran presupuesto y con una historia para nada convencional. Es una película que se supone que no se hubiera hecho. Así que el alma de la historia reside en que la película exista y que cree el espacio para todos aquellos que en el pasado no habían tenido la oportunidad de ser exitosos en este medio”.